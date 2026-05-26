Video Atac al Israelului în Gaza: cine a fost vizat de lovitura care a ucis cel puțin o persoană și a rănit cel puțin zece, potrivit Hamas

Mohammed Odeh Foto: wikimedia.org

Israelul a anunţat marţi că l-a vizat pe noul şef al aripii armate a Hamas din Fâşia Gaza, care fusese numit recent în această funcţie în urma unui atac care l-a ucis pe predecesorul său, relatează AFP.

Armata israeliană „a efectuat astăzi (marţi) un atac în Gaza, care l-a vizat pe Mohammed Odeh, noul lider al aripii armate a organizaţiei teroriste Hamas şi unul dintre arhitecţii masacrului din 7 Octombrie”, se arată într-un comunicat comun al prim-ministrului Benjamin Netanyahu şi al ministrului Apărării, Israel Katz.

Nu este clar deocamdată dacă Odeh a fost ucis, notează Agerpres.

„El a fost numit acum aproximativ o săptămână pentru a-l înlocui pe Ezzedine al-Haddad, eliminat într-un atac” pe 15 mai, a continuat comunicatul.

O sursă din domeniul securităţii din Gaza a declarat pentru AFP că un intens bombardament israelian a avut loc în vestul oraşului Gaza, adăugând că nu are „nicio informaţie despre ţintă”.

Cu toate acestea, „amploarea şi intensitatea atacului au alimentat speculaţiile conform cărora ţinta ar fi fost comandantul Mohammed Odeh, care i-a succedat comandantului martir Ezzedine al-Haddad în funcţia de şef al Brigăzilor al-Qassam din Fâşia Gaza”, a adăugat sursa.

Apărarea Civilă, o organizaţie de prim ajutor care operează sub autoritatea mişcării islamiste Hamas, a raportat că o femeie a fost ucisă şi cel puţin zece persoane au fost rănite în cartierul al-Rimal din oraşul Gaza.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, a efectuat atacul din 7 octombrie 2023 asupra oraşelor din sudul Israelului, soldat cu 1.221 de morţi, conform autorităţilor israeliene. De asemenea, au răpit 251 de ostatici, care au fost duşi în Gaza.

Campania militară israeliană de represalii a devastat Fâşia Gaza şi a provocat 72.803 de morţi, conform Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

Israelul a revendicat responsabilitatea pentru moartea mai multor lideri Hamas de rang înalt, inclusiv Yahya Sinwar, liderul Hamas din Gaza, care a fost ucis pe 16 octombrie 2024 şi este considerat creierul atacurilor din 7 octombrie.

„Vom continua să-i urmărim pe toţi cei care au luat parte la masacrul din 7 octombrie. Mai devreme sau mai târziu, Israelul îi va prinde pe toţi”, au transmis Netanyahu şi Katz.

