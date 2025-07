E.S. Özgür Altan, ambasadorul Turciei la București: „Avem multe de câștigat dacă vom coopera mai mult și în domeniul militar”

Războiul din Ucraina continuă, iar Marea Neagră devine tot mai mult un teritoriu disputat între puterea armată și diplomație. Ce îşi doreşte cu adevărat Rusia, ce rol joacă Turcia şi cât de pregătită este România pentru a profita de toate avantajele pe care le are în regiune? Discutăm aceste perspective, în detaliu, cu Özgür Altan, ambasadorul Turciei la Bucureşti.

Cristina Cileacu: Özgür Altan, ambasadorul Turciei la București, bine ați venit la Pașaport Diplomatic.

Özgür Altan: Mulțumesc pentru invitație.

Marea Neagră, o miză comună

Cristina Cileacu: Dle ambasador, vorbim despre faptul că războiul din Ucraina continuă și, așa cum Vladimir Putin a declarat recent președintelui Trump, obiectivul său este să termine ceea ce a început. Ne putem gândi la faptul că vrea să controleze toată coasta Ucrainei, accesul acesteia la Marea Neagră. Pentru restul dintre noi, țările Mării Negre, care ar putea fi viitorul securității, în primul rând, și apoi al libertății de navigație pe marea noastră, pentru că este o mare comună.

Özgür Altan: Securitatea Mării Negre ne este dragă, este foarte importantă pentru Turcia. Știu că este foarte importantă și pentru România, ca țară litorală. Trebuie să încheiem acest război împreună. Trebuie să ajutăm Ucraina și trebuie să ajutăm Rusia să iasă din această gaură pe care a săpat-o. Noi nu am fost niciodată de acord cu ceea ce s-a întâmplat și președintele nostru, țara noastră, a fost foarte clar de la început, și nu numai de acum trei ani, de la Crimeea. Am fost foarte clari în acest sens. Dar, din perspectiva noastră, indiferent cine spune ce în acest moment, accentul ar trebui să fie pus pe diplomație, pe mai multe discuții. Așadar, președintele Erdogan și ministrul nostru (n.r. de externe), Hakan Fidan, sunt foarte implicați zilnic, public, dar și discret pentru a aduce părțile față în față. De fapt, am făcut acest efort, nu este ceva nou, în ultimii trei ani și jumătate. La o lună după război, am fost foarte aproape să reunim părțile și să ajungem la un acord. Apoi, după cum știți, am facilitat tranzacția cu cereale, schimburi de prizonieri, prin urmare, accentul nostru a fost întotdeauna pus pe diplomație. Asta am susținut. Și astăzi continuăm acest lucru. Președintele nostru vorbește aproape zilnic cu președintele Putin, cu președintele Trump și, de asemenea, ministrul nostru este foarte implicat. A călătorit la Moscova, a călătorit cu trenul la Kiev și am reușit să reunim părțile la Istanbul de două ori. Deci lucrurile vor funcționa, chiar dacă sunt pe o cale pozitivă cu încetinitorul, pentru că este un război continuu, un conflict continuu, este multă ură, sunt sentimente rele și ar trebui să avem răbdare. Așadar, în aceste două runde de discuții de la Istanbul, am obținut ceva, schimbul de prizonieri, și acesta a fost, cred, un pas mic, dar foarte important în direcția cea bună. Deci acum, astăzi, încă încercăm, să vorbim cu oamenii din Rusia la cel mai înalt nivel și, de asemenea, la Kiev pentru a-i convinge în curând, sper, pentru o a treia rundă și poate vom construi pe progresul pe care l-am făcut deja.

Marea Neagră: nici lac rusesc, nici turcesc

Cristina Cileacu: Dacă ne uităm din nou la obiectivele lui Vladimir Putin, așa cum am spus, el vrea să ia toată linia de coastă a Ucrainei și să taie accesul Ucrainei la Marea Neagră. Asta ne lasă pe noi, restul dintre noi, fiind la țărmurile Mării Negre, într-un caz în care avem mai multă Rusie mai aproape de noi. Avem o zicală în România, "Marea Neagră este lac rusesc", nu mai este cazul. Marea Negră nu mai este un lac rusesc, dar este un lac turcesc? Este Turcia acum superputerea din Marea Neagră?

Özgür Altan: Nu vrem să fie un lac rusesc și nu vrem să fie un lac turcesc. Nu vrem hegemonia nimănui în acest sens. Dorim libertate de navigație pentru întreaga regiune a Mării Negre, zona maritimă, țările din jurul ei, ca să devină un centru al păcii, prosperității și stabilității. Pentru zona maritimă, politica noastră are în esență doi piloni. Unul, Convenția de la Montreux și, după cum știi, această convenție și-a dovedit valoarea, după 80 de ani, este încă foarte relevantă. Acesta este aproape singurul motiv pentru care am avut relativă stabilitate în zona maritimă. Războiul nu a proliferat așa cum ar fi putut în zona maritimă. Am invocat articolul 19 al acestei Convenții și am declarat că ce se întâmplă este război imediat, la câteva zile după, războiul a izbucnit și navele de război ale părților din război, inclusiv Rusia în special, au fost de acord să rămână în afara Mării Negre. Acest lucru a contribuit la stabilitatea relativă și cred că, de asemenea, cooperarea regională pentru asigurarea stabilității este foarte importantă în Marea Neagră. Și după cum știți, Turcia, România și Bulgaria fac multe, în prezent, pentru asta. Anul trecut, în 2024, am convenit asupra acestor contramăsuri, deminarea Mării Negre, iar acest lucru s-a dovedit a fi un atu minunat. Un exemplu excelent a ceea ce aliații NATO, aliații litorali de la Marea Neagră pot face împreună. Și cred că este mai mult spațiu pentru a extinde această cooperare între cei trei aliați NATO. Și, desigur, una dintre chestiuni este că, din moment ce avem acest exemplu al deminării mării, care funcționează foarte bine, poate putem extinde domeniul de aplicare al acestui lucru. O idee este foarte importantă pentru România și Turcia, ambele țări au o infrastructură energetică aici. Neptune Deep intră în vigoare anul viitor. Noi avem deja bazinul râului Sakarya. Deci trebuie să ne protejăm împotriva a orice, nu doar a amenințărilor cinetice, ci și a celor statice, cum ar fi minele. Deci energia critică, protecția infrastructurii, acesta este un domeniu posibil foarte important. De asemenea, putem lucra în domeniul căutării și salvării. Nimic din toate acestea nu a fost încă convenit, toate cele trei țări discută pe plan intern, dar și între ele, despre modul în care putem pune în aplicare aceste lucruri. Trebuie să privim cu adevărat, la Marea Neagră, nu ca zonă de amenințare la adresa securității, noi toți, inclusiv rușii, Ucraina, aliații NATO aici, dar și Georgia, Azerbaidjan, Armenia trebuie să privim la Marea Neagră la ce poate fi.

Cristina Cileacu: Ca o oportunitate, da.

Özgür Altan: Exact ce fel de zonă de stabilitate poate deveni: în conectivitate, în energie, în prosperitate, în comerț reciproc, navigație. Poate fi un cerc complet. Putem face din el un cerc de pace, stabilitate și prosperitate. Și pentru asta lucrăm.

Securitatea începe cu prevenția

Cristina Cileacu: Dar avem rușii și toată lumea a văzut deja atitudinea lor. Credeți că, mai ales de când au luat Crimeea și să sperăm doar că planul lui Putin nu va deveni real. Dar dacă vom avea mai multă Rusie, să zicem, mai aproape de noi, la Marea Neagră, să ne așteptăm să fie pașnici, pentru că nu este stilul lor.

Özgür Altan: Chiar nu vreau să vorbesc ipotetic, Cristina. Vreau să fiu pozitiv. Vreau să fiu optimist, ca țara pe care o reprezint și ca persoana care sunt.

Cristina Cileacu: Cu toții vrem să fim optimiști, dar mă tem că asta este. Adică, Rusia a avut o poziție, dacă vorbim despre Crimeea, de exemplu.

Özgür Altan: Trebuie să facem tot posibilul pentru diplomație suplimentară. Să aducem părțile împreună, să încearcăm să-i convingem că așa câștigă. Este un câștig comun. Și nu vreau să mă gândesc la alte bătălii. Desigur, toată lumea ar trebui să fie pregătită pentru asta. Acesta este motivul pentru care țările au armate. Dar ar trebui să ne gândim la mai multă pace, la mai multe negocieri, mai multă diplomaţie. Aceasta este adevărata putere, după părerea mea. Și poate în ultimii ani, nu am subliniat această dimensiune. Acum vedem că în ultimele, să zicem șase luni, am presat cu adevărat din greu, dar și în SUA este o schimbare de administrație și accentul pe mai multă diplomație, mai multe negocieri. Nu este ușor, așa cum am spus, va dura ceva timp, dar în cele din urmă vom ajunge acolo. Sperăm că, fără mai multă suferință, mai multe crime, acesta este un lucru teribil.

Erdoğan și Dan: prima întâlnire

Cristina Cileacu: Mi-ați rugat să avem și o parte în limba română în acest interviu, pentru că vorbiți română, și aș dori să vorbesc despre întâlnirea pe care președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și președintele român, Nicușor Dan, au avut-o recent la summitul NATO de la Haga. Ce rezultă, din punctul de vedere al Turciei de această dată, după această discuție?

Özgür Altan: A fost o discuție foarte fructuoasă și importantă din punctul meu de vedere. A fost prima întâlnire a celor doi președinți. Adevărul este că suntem parteneri strategici. Este un parteneriat foarte puternic. Oamenii de pe stradă, în Turcia și în România, nu știu foarte bine acest lucru. Avem un parteneriat economic foarte mare, Cristina. Anul acesta, va fi în jur de 13 miliarde de dolari. Investițiile din Turcia în România sunt de aproximativ 8-9 miliarde de dolari în economia reală. Și avem multe de câștigat dacă vom coopera mai mult și în domeniul militar. Este foarte important.

Turcia vrea producție militară în România

Cristina Cileacu: S-a discutat despre acest subiect între cei doi preşedinţi?

Özgür Altan: S-a discutat și avem deja un parteneriat și o legătură foarte strânsă între țările noastre și în domeniul instruirii, exercițiilor comune, în privința Mării Negre, securitatea la Marea Neagră, dar și în industria de apărare. Acest lucru este foarte important, companiile turcești sunt pregătite să facă schimb de know-how, producție comună în România și în Turcia. Acest lucru nu este ușor, dar pentru Turcia și pentru companiile turcești este o posibilitate, cu o țară ca România, care este prietenă, aliat NATO, vecină la Marea Neagră și faptul că avem o legătură foarte strânsă la nivelul oamenilor din țările noastre, comunitățile turce și tătare. Sunt foarte fericit aici, pentru că România este o țară foarte liberă, cu toleranță, cu înțelegere, iar comunitatea este foarte bine integrată și aduce o contribuție semnificativă. Din toate aceste motive, cred că Turcia și România au mult potențial de a coopera mai mult.

Foc în Orient, umbre în Europa

Cristina Cileacu: Înapoi la ceea ce se întâmplă în jurul Turciei, am văzut conflictele recente escaladând în Orientul Mijlociu. Acum, în timp ce înregistrăm acest interviu, par să se calmeze, dar nu știm niciodată, până în momentul în care difuzăm această înregistrare, dacă va fi aceeași situație. Cât de mult afectează aceste conflicte din Orientul Mijlociu ce se întâmplă, de exemplu, în războiul din Ucraina, pentru că pentru Putin este ceva util. Dacă oamenii sunt concentrați, atenția lumii și a Statelor Unite este concentrată acolo, atunci este mai puțină atenție la Ucraina.

Özgür Altan: Încercăm să nu facem acest calcul. Încercăm să fim consecvenți în Ucraina, dar și în Orientul Mijlociu, să sprijinim diplomația, să aducem împreună părțile din diferite conflicte. Orientul Mijlociu este farul civilizației umane. În Evul Mediu, toată știința, toată știința a apărut în Orientul Mijlociu. Are un potențial enorm. Are toate resursele, are oamenii, are ospitalitatea, are bucătăria, mâncarea minunată, deci tot acest război ar trebui să dispară. Și depunem multe eforturi pentru acest lucru. Siria, cred că va deveni o poveste de succes. Va dura ceva timp, dar suntem foarte implicați. Toată capacitatea guvernului nostru încearcă acum să ajute statul sirian să se ridice pe propriile picioare. Și acest lucru este foarte important. De asemenea, este pozitiv, după cum ai indicat, că acum este un acord de încetare a focului între Iran și Israel. Sper că acest lucru va contribui la un nou acord care va fi durabil între cele două țări. Dar, până la urmă, Cristina, din nou, este foarte important să ne uităm la cauza profundă ale unora dintre problemele de astăzi. Aceasta este Palestina. Trebuie să... Ce se întâmplă acolo este cu adevărat teribil. 56.000 de oameni și-au pierdut viața. Oamenii sunt flămânzi. Casele lor sunt dărâmate, prăbușite. Cel puțin ar trebui să vedem că acest lucru aduce un rezultat pozitiv. Care poate fi acest rezultat pozitiv? O soluție cu două state. Palestina ca stat este recunoscută de Turcia, România, de 149 țări. Soluția celor două state, dacă Israelul și Palestina pot conveni asupra acestui lucru, cu o capitală palestiniană în Ierusalimul de Est, oameni care trăiesc în pace și demnitate, acest lucru ar trebui să fie posibil. De ce nu? Și din acel moment, ar fi doar câștig pentru toți.

Turcia critică, dar dialoghează

Cristina Cileacu: Sună foarte bine, dar uitându-ne din nou la Orientul Mijlociu, la cum arată acum, pare foarte departe această situație. Și din moment ce ați menționat Israelul, cum este relația Turciei acum cu Israelul? Pentru că trebuie să lucrați împreună în Siria, dar îi criticați pentru ce se întâmplă în Gaza.

Özgür Altan: Suntem prieteni ai evreilor de sute de ani. Turcia a fost casa evreilor care fugeau de Holocaust, de persecuție. Deci, acesta este modul în care abordăm acest lucru. Au fost prieteni, dar ceea ce fac acum, nimeni nu poate fi de acord cu asta. Oamenii sunt flămânzi în Gaza. Casele lor sunt duse în epoca de piatră. Foamea nu trebuie să fie folosită ca armă. Este groaznic. Deci suntem gata să vorbim acest lucru cu ei, de fapt, încercăm să lucrăm cu adevărat prin diplomația noastră într-un mod bun cu SUA, mai ales cu egiptenii, cu Qatarul, pentru a indica faptul că mai mult război, mai mult conflict, mai multe ucideri nu vor aduce Israelului securitatea și pacea pe care o caută. Să folosim situația actuală, care, așa cum ai indicat, este o situație foarte dificilă, dar poate până la urmă, povestea se poate încheia într-un mod relativ pozitiv. Dar trebuie să lucrăm la acest lucru, nu ucigând, luptând, ci mai mult la masă, căutând soluții diplomatice. Și ar trebui să fie posibil.

Cristina Cileacu: Într-o lume ideală, da, ar trebui să fie posibil.

Özgür Altan: Inshallah.

Pozitivism și viziune pe termen lung

Cristina Cileacu: Inshallah. Președintele dumneavoastră a criticat, de exemplu, atacurile Israelului asupra Iranului, dar nu a criticat atacurile SUA asupra siturilor nucleare ale Iranului. Credeți că acum, în Orientul Mijlociu, pentru că Iranul a creat o mulțime de probleme prin proxy-urile sale în tot Orientul Mijlociu, va fi, să spunem, un context mai bun pentru a crea această pace și diplomație despre care vorbiți, cu un Iran mai slab?

Özgür Altan: Suntem foarte mulțumiți de armistițiu, de încetarea focului la care s-a ajuns între Iran și Israel. Deci asta este concluzia. Iar concluzia mai mare este că acest lucru ar trebui folosit pentru diplomație, pentru a ajunge la un acord durabil în care oamenii nu se vor mai ataca unii pe alții. Aceasta este linia de bază. Și în cazul Palestinei, o încetare a focului, schimburi de ostatici și prizonieri, lăsarea ajutorului umanitar în Gaza și poate dacă putem face acest lucru, se va deschide calea cooperării și diplomației pentru o pace durabilă. Deci nu este vorba despre cine spune ce în anumite situații, pentru că... Trebuie să păstrăm cu adevărat imaginea generală și obiectivul strategic pe ecranul radarului nostru.

Trebuie să fim pozitivi.

Cristina Cileacu: Ei bine, vom ține cont de acest optimism. Dle ambasador Altan, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Özgür Altan: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt gata întotdeauna.