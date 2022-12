E.T. Extraterestrul din filmul lui Steven Spielberg a fost vândut pentru 2,6 milioane de dolari

Marioneta celui mai cunoscut extraterestru din cinematografie a fost vândută în cadrul unei licitații, la 40 de ani după lansarea celebrului film regizat de Steven Spielberg, relatează Agerpres care citează AFP. La același eveniment au fost licitate și mănușile de box ale lui Robert De Niro din "Raging Bull", ciocanul lui Thor și mătura lui Harry Potter.

Robotul "numărul unu" conceput pentru filmul "E.T. the Extra-Terrestrial" ("E.T. Extraterestrul") al lui Steven Spielberg, a fost vândută la licitaţie în acest week-end pentru suma de 2,6 milioane de dolari (2,45 milioane de euro), potrivit organizatorilor vânzării, relatează AFP.

Lotul emblematic al acestor licitaţii, desfăşurate timp de două zile şi organizate de casa Julien's şi Turner Classic Movies, a fost format din 1.300 de accesorii folosite în cinematografie, de la mănuşile de box ale lui Robert De Niro din "Raging Bull" până la ciocanul lui Thor.

Simpaticul extraterestru a fost unul dintre cele mai faimoase personaje ale culturii pop şi science-fiction după lansarea "E.T, Extraterestrul", un mare succes, în 1982.

Aproape întreaga figurină este articulată: ochii săi mari şi rotunzi, gâtul lung şi, bineînţeles, degetul său luminos care străluceşte în film înainte de a-şi spune celebra replică "E.T home phone".

O figurină reprezentând un extraterestru maro a fost vândută cu 125.000 de dolari (117.000 de euro), puţin mai mult decât una dintre bicicletele folosite în scena finală a filmului, care a fost adjudecată pentru 115.000 de dolari (108.000 de euro).

Alte obiecte emblematice folosite în filme au fost licitate pentru sume mari, precum toiagul cu care Charlton Heston a despărţit Marea Roşie în "The Ten Commandements" (448.000 de dolari, în jur de 422.000 de euro) şi mătura Nimbus 2000 a lui Harry Potter (128.000 de dolari, aproximativ 120.000 de euro).

