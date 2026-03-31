„Este ca un spectacol de magie”: Escrocheria în stil Hollywood ce face pagube de miliarde de dolari și amenință să cuprindă tot globul

Înșelătoriile de tip „arest digital”, în care escrocii se deghizează în polițiști și judecători și pun la cale scheme elaborate asemănătoare unor producții de la Hollywood pentru a-și păcăli victimele, au devenit foarte răspândite în țări precum India, unde oamenii au pierdut în total aproape 6 miliarde de dolari în perioada 2021-25. Autoritățile se tem că escrocheriile de agest gen se vor răspândi acum și în Occident.

În Ajunul Crăciunului trecut, o femeie de 77 de ani din New Delhi a primit un apel video neașteptat pe WhatsApp de la un grup de oameni îmbrăcați în uniforme de polițiști ce păreau că se află într-o secție de poliție. Ei i-au spus femeii că a fost pusă sub arest, fiind suspectată de spălare de bani.

Câteva zile mai târziu, femeia a participat la ceea ce părea a fi o audiere virtuală susținută de un judecător de la Curtea Supremă. Însă, totul era fals: o schemă complexă organizată pentru a-i fura banii victimei, relatează Wall Street Journal.

În acest caz, polițiștii falși au convins-o pe Indra Taneja, medic pediatru aflat la pensie, că se află în pericol și că este vânată de criminali care vor să o reducă la tăcere înainte să poată depună mărturie.

Taneja a fost instruită să își țină mereu aprinse camerele video de la telefon și laptop, astfel încât să „polițiștii” să o poată monitoriza constant.

În următoarele 16 zile, ea a transferat 1,6 milioane de dolari în conturile escrocilor, care i-au cerut banii sub pretextul că trebuie să îi verifice dacă nu au fost obținuți din activități ilicite. Apoi, polițiștii falși au dispărut împreună cu banii femeii.

În clădirea folosită de escroci din O'Smach, Cambodgia, autoritățile au descoperit încăperi decorate astfel încât să arate ca niște birouri ale poliției din Australia, Singapore și China. Foto: Profimedia Images

„Este practic ca un supermarket global cu secții de poliție false”

Aceste înșelătorii au început să apară și în comunitățile de imigranți din SUA, însă nu s-au răspândit încă la scară largă în țările occidentale, potrivit experților. Unul dintre motive este că escrocii nu au destui „actori” care să imite cât mai bine accentul american sau pe cele din alte țări din Occident.

Cu toate acestea, în centrele din Cambodgia folosite de escroci au fost deja descoperite decoruri care imită birouri și săli folosite de agenți FBI, polițiști canadieni sau autorități din Marea Britanie și Australia, potrivit lui Jason Tower, expert al Inițiativei globale împotriva crimei organizate transnaționale.

„Este practic ca un supermarket global cu secții de poliție false”, a spus Tower despre încăperile descoperite recent în centre abandonate folosite în trecut de escroci.

Zeci de mii de oameni din India au căzut în plasa escrocilor care imită polițiști și judecători, potrivit autorităților. Hoții profită de teama oamenilor de sistemul judiciar din India și de rușinea de a fi asociat cu o investigație penală, reușind să păcălească chiar și persoane cu studii superioare.

„Acest nivel de sofisticare este fenomenal”, a spus Pronab Mohanty, șeful departamentului de infracțiuni cibernetice și trafic de droguri al poliției din Karnataka, India. „Este un nivel cu totul diferit.”

„Arestul digital”, o schemă care urmează mereu același tipar

Schema „arestului digital” urmează mereu cam același scenariu. Un escroc deghizat în polițist, aflat într-un birou cu emblema agenției din care pretinde că face parte, sună victima pe WhatsApp.

„Polițistul” își aprinde camera video și începe să acuze victima că ar fi implicată în activități ilicite.

Victima este plasată sub „arest digital”, ceea ce înseamnă că trebuie să urmeze un set strict de reguli. Trebuie să țină apelul video mereu deschis sau să sune înapoi în mod regulat.

Cele mai multe escrocherii de tip „arest digital” sunt desfășurate din Cambodgia și Myanmar. Foto: Profimedia Images

Victimele aflate în arest virtual la domiciliu sunt convinse să transfere bani în conturile escrocilor pe motiv că trebuie să plătească amenzi și cauțiuni sau fondurile trebuie confiscate temporar pentru un audit oficial.

Unele dintre victime și-au vândut casele și au pierdut toate economiile din cauza acestor înșelătorii.Un director din domeniul tehnologiei a fost ținut sub „arest digital” de escroci timp de un an în care le-a transferat hoților 3,4 milioane de dolari, potrivit poliției.

„Te fac să o iei razna”

Frederick D’Sa (83 de ani), fost colonel în armata Indiei, a spus că „polițista” care l-a arestat prin WhatsApp pe motiv că ar fi finanțat teroriști a fost foarte convingătoare.

Ea părea mereu că sună dintr-o secție de poliție, era îmbrăcată în uniformă și saluta din când în când alți agenți de poliție falși care treceau prin cadru.

„Vorbea foarte frumos în engleză”, a spus D’Sa. „Este cu siguranță educată. Nu este de pe marginea drumului.”

D’Sa, care locuiește în Bengaluru, s-a dus la bancă de șapte ori în trei zile ca să își vândă fondurile mutuale și să transfere peste 60.000 de dolari către mai multe conturi despre care i s-a spus că sunt asociate cu banca centrală pentru audit.

„Polițista” l-a speriat pe bărbat atât de tare cu consecințele grave pe care avea să le sufere încât a evitat să le spună fiicelor sale sau managerilor băncii despre situația în care se afla.

„Te fac să o iei razna”, a spus D’Sa, care nu a reușit să recupereze decât 6.500 de dolari din banii transferați, în timp ce escrocii au dispărut fără urmă. „Nu știi ce să faci. Ești neajutorat.”

În centrele din Cambodgia folosite de escroci au fost deja descoperite decoruri care imită birourile unor agenți FBI, polițiști canadieni și autorități din Marea Britanie și Australia. Foto: Profimedia Images

Birourile escrocilor erau decorate așa încât să arate ca cele dintr-o secție de poliție adevărată

Cele mai multe astfel de escrocherii își au originile în Cambodgia și Myanmar, de unde hoții își desfășoară operațiunea prin apeluri video, ceea ce face munca adevăraților polițiști din India mult mai grea.

Autoritățile din Thailanda le-au arătat recent reporterilor un complex abandonat de la granița cu Cambodgia de unde operau escrocii, care arăta ca studiourile de filmare ale unei case de producții de la Hollywood.

Escrocii căutau victime din Asia, dar și din Australia și America de Sud, potrivit documentelor și obiectelor vestimentare și de decor descoperite în interiorul complexului din O’Smach, o localitate de graniță care a fost capturată de forțele thailandeze în luptele de anul trecut contra armatei cambodgiene, potrivit The Guardian.

În clădirea de șase etaje, autoritățile au descoperit încăperi decorate astfel încât să arate ca niște birouri ale poliției din Australia, Singapore și China. Aveau chiar și uniforme și insigne false și „scenarii” cu textele pe care escrocii le citeau când încercau să își păcălească victimele.

„Era ca un spectacol de magie în care iluzia avea loc chiar în fața noastră”, a povestit un contabil de 45 de ani din India, care a fost păcălit de escroci. „Știi că nu este adevărat, dar tot cazi în plasă.”

Rao a simțit de mai multe ori că ceva nu este în regulă. Însă, încrederea pe care o aveau escrocii și faptul că erau mereu pregătiți să răspundă la orice întrebare l-a convins că totul este real.

„A fost ca o hipnoză”, a spus Rao, care nu și-a mai recuperat nimic din cei 38.000 de dolari pe care i-a transferat în conturile escrocilor. „Și-au jucat rolul perfect.”

