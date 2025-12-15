Live TV

Este oficial: Ucraina, cel mai sângeros conflict din lume în 2025

Cimitir Ucraina
Cimitir în Ucraina. Foto: Profimedia
Războiul Rusiei în Ucraina a fost cel mai sângeros conflict din lume în 2025, potrivit unui nou raport care urmărește conflictele la nivel global, în ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt invaziei care durează de aproape patru ani.

Conform Conflict Index, raport annual al al Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) raportează că aproximativ 78.000 de persoane au fost ucise în Ucraina în acest an, inclusiv soldați de ambele părți și civili, cel mai mare număr dintre toate conflictele, informează Kyiv Independent.

Deoarece cifrele privind victimele din rândul trupelor sunt secrete de stat atât în Ucraina, cât și în Rusia, ACLED se bazează pe cercetători din țară și pe monitorizarea surselor deschise pentru a colecta și estima cifrele, care, potrivit ACLED, sunt conservatoare și ar putea fi mai mari.

Palestina, Myanmar

În comparație, numărul victimelor se ridică la aproximativ 18.350 în Palestina și 15.100 în Myanmar în ultimele 12 luni – cele două conflicte pe care ACLED le clasează ca fiind cele mai grave în ansamblu. Ucraina, deși se află pe primul loc în ceea ce privește numărul de victime, ocupă locul 11 în index atunci când sunt luați în considerare toți factorii.

Eforturi diplomatice inutile

Raportul vine la sfârșitul unui an dominat de eforturile diplomatice, conduse de administrația președintelui american Donald Trump, de a negocia un acord de pace în Ucraina. Mai multe proiecte de propuneri de încetare a focului și de pace au circulat pe parcursul anului, dar nu au reușit să oprească luptele. În ciuda eforturilor, ACLED scrie în raportul său că inițiativa condusă de SUA „nu a dat roade”.

Grupul de monitorizare atribuie numărul mare de victime din Ucraina eforturilor continue ale Rusiei de a captura regiunea Donbas din est, extinderii ofensivelor de pe linia frontului și intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice.

ACLED a înregistrat un număr record de 26.500 de ciocniri în primele 11 luni ale anului, o creștere de 53% față de 2024. Numărul de bătălii pe săptămână de-a lungul frontului, care se întinde acum pe 1.200 de kilometri, a crescut, de asemenea, de la an la an.

Raportul a constatat, de asemenea, că „bombardamentele fără discriminare ale Rusiei asupra zonelor dens populate din Ucraina au dus la o creștere de 30% a atacurilor care au provocat moartea sau rănirea civililor”. Grupul a afirmat că aceste atacuri au ucis aproximativ 2.000 de civili în Ucraina în 2025.

În indexul său anual, ACLED monitorizează conflictele în funcție de patru factori: mortalitatea, pericolul reprezentat pentru civili, proporția țării afectate și numărul grupurilor beligerante. Acest lucru îi permite să evalueze intensitatea generală a „unui amestec de conflicte diferite”, explică Katayoun Kishi, cercetător principal în domeniul datelor.

Ucraina nu numai că se clasează ca fiind cel mai mortal conflict din lume în acest an, dar este și al treilea loc cel mai periculos pentru civili, după Palestina și Mexic, potrivit ACLED.

