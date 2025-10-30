Live TV

Este oficial: Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Washington, la 7 noiembrie. Ce se află pe agenda discuțiilor

Data publicării:
Donald Trump și Viktor Orban.
Donald Trump și Viktor Orban. FOTO: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington la 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful Cabinetului premierului, în cadrul briefingului de joi. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă în Biroul Oval, scrie telex.hu.

Scopul vizitei lui Orban este de a obține rezultate pentru economia ungară, astfel încât „se vor lua și decizii privind acordurile în domeniul energiei, industriei militare, economiei și finanțelor”. Gulyás a vorbit și despre summitul de pace planificat la Budapesta, spunând că Orban și Trump vor discuta și despre modul în care se va ajunge la întâlnirea dintre președinții SUA și al Rusiei în Capitala ungară.

Cu o zi în urmă, portalul economic Bloomberg a scris că întâlnirea dintre cei doi lideri va avea loc la 8 noiembrie. Conform articolului Bloomberg, tema principală a întâlnirii ar putea fi modul în care sancțiunile impuse Rusiei afectează Ungaria.

Orban a făcut deja o aluzie despre o întâlnire cu Trump când s-a apropiat de președintele american la conferința de pace din Egipt, acum două săptămâni, și a spus că aceasta va avea loc la 8 noiembrie la Washington. Conversația dintre cei doi lideri a fost probabil înregistrată de microfonul din fața lui Trump, fără știrea lui Orban, scrie telex.hu.

Orban și Trump au discutat la telefon în septembrie despre dependența Ungariei de energia rusă și, la momentul respectiv, părea că premierul ungar a reușit să-l convingă pe președintele american să nu pedepsească Ungaria pentru că nu renunță la importurile de energie din Rusia.

Săptămâna trecută, însă, Matt Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a declarat într-un interviu acordat Fox News că țări precum Ungaria, Turcia și Slovacia, care continuă să achiziționeze petrol și gaze rusești, trebuie să elaboreze cât mai curând posibil un plan și să îl pună în aplicare pentru a deveni independente de sursele energetice rusești.

 

 

 

