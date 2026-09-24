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Estonia a impus propriile sancțiuni celor doi oligarhi ruși eliminați de pe lista neagră a sacțiunilor UE

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Russia Businessmen
Mihail Fridman și Alișer Usmanov. Foto: Profimedia
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Estonia a impus sancțiuni naționale independente asupra oligarhilor ruși Mihail Fridman și Alișer Usmanov, în urma eliminării lor controversate de pe lista neagră extinsă a sancțiunilor Uniunii Europene. Fridman și Usmanov au fost scoși de pe listă sub presiunea Franței și a Slovaciei, în cadrul unui compromis diplomatic de mare miză care a prelungit sancțiunile UE împotriva a aproximativ 3.000 de persoane și entități rusești de la reînnoirea standard de șase luni la o perioadă de trei ani, relatează Kyiv Post.

Miercuri, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că a semnat la New York decretul relevant pentru impunerea de sancțiuni naționale, îndemnând în același timp și alte țări să facă același lucru.

„Ambii bărbați susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și fac apel la ceilalți să impună, la rândul lor, sancțiuni naționale împotriva lor”, a scris Tsahkna într-o postare pe X.

Cu o zi înainte, Tsahkna a declarat că Tallinn „nu a susținut această decizie și s-a abținut de la vot” în timpul voturilor finale ale UE privind sancțiunile.

Marți, Letonia, vecina estoniană din regiunea baltică, a exercitat dreptul de veto asupra prelungirii, în semn de protest față de eliminarea oligarhilor de pe lista sancțiunilor, înainte de a se abține ulterior, cu câteva ore înainte de expirarea sancțiunilor, permițând în cele din urmă adoptarea moțiunii.

Trimisul special al Ucrainei pentru sancțiuni a criticat scoaterea de pe lista sancțiunilor și a afirmat că aceasta „nu trebuie să devină un nou precedent”, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a calificat-o drept „sinucigașă și contraproductivă” pe fondul intensificării atacurilor rusești.

Usmanov, un om de afaceri și miliardar rus de origine uzbekă, și-a clădit averea prin investiții în tehnologie, metale și minerit. El se află pe lista neagră încă de la începutul războiului Rusiei din 2022.

Mihail Fridman este un om de afaceri israeliano-rus născut în Ucraina și cofondator al Alfa Bank – cea mai mare bancă non-statală din Rusia.

Ambii sunt asociați cu președintele rus Vladimir Putin și cu complexul militar-industrial care susține eforturile de război ale Moscovei.

Franța s-a alăturat Slovaciei în solicitarea de a-l scoate pe Usmanov de pe listă, invocând motive de securitate națională, iar articolele din presă sugerează că Parisul este îngrijorat de soarta a doi cetățeni francezi reținuți de Azerbaidjan, care ar fi exercitat presiuni asupra Parisului în legătură cu această decizie.

Deși un înalt oficial din Baku a negat această afirmație, unul dintre cetățenii francezi a fost eliberat după ce prelungirea a fost aprobată.

Între timp, se spune că Luxemburgul ar fi insistat pentru scoaterea lui Fridman de pe lista sancțiunilor, având în vedere cererea de arbitraj în curs a acestuia împotriva țării, în valoare de 16 miliarde de dolari.

Editor : M.C

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