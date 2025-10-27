Live TV

„Exploatare sexuală, violuri și trafic de persoane”. O grupare românească a fost condamnată în Marea Britanie. Pedepsele primite

Data publicării:
politia din scotia
Sursa foto: Poliția scoțiană.

O bandă românească condusă de un „pește zâmbitor și șmecher” a fost condamnată la închisoare pentru violarea și abuzarea sexuală a 10 femei în apartamente din Dundee, Marea Brianie, transmite BBC

Cei patru bărbați și o femeie au drogat victimele lor, cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, în diferite locuințe între 2021 și 2022.

Liderul grupării, Marian Cumpanasoiu, în vârstă de 38 de ani, împreună cu Remus Stan, 35 de ani, Cristian Urlateanu, 41 de ani, Cătălin Dobre, 45 de ani, și Alexandra Bugonea, 35 de ani, au fost condamnați anterior pentru 30 de capete de acuzare la Înalta Curte din Glasgow.

Cumpanasoiu a fost condamnat la 24 de ani, Urlateanu la 20 de ani, Stan la 12 ani, Dobre la 10 ani și Bugonea la opt ani.

Judecătorul Lord Scott a declarat că o parte din membrii grupului „au deviat și minimizat” infracțiunile comise împotriva victimelor vulnerabile.

El a adăugat: „Oferindu-le o cantitate nelimitată de cocaină crack, în mare parte gratuită, le-ați exacerbat vulnerabilitatea și ați continuat să le exploatați pentru propria satisfacție sexuală și, în unele cazuri, pentru câștiguri financiare.

„Fără îndoială, ați presupus pe bună dreptate, pentru o perioadă de timp, că stilul de viață al femeilor, legat de consumul de droguri, însemna că nu veți fi denunțați sau descoperiți.”

Judecătorul a declarat că banda a folosit vulnerabilitatea femeilor „pentru a încerca să le atace credibilitatea”.

Lord Scott a continuat: „Poate că ați crezut că nimănui nu-i păsa de victimele voastre, ceea ce însemna că puteți face ce vreți cu ele fără consecințe. Dacă este așa, evenimentele v-au dovedit că v-ați înșelat.

„Fiecare dintre femei a găsit puterea de a depune mărturie în ciuda dificultăților și a luat măsuri pentru a trece peste acea etapă din viața lor.”

Judecătorul a spus că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul de Interne, dar că este probabil ca membrii bandei să fie deportați după ispășirea pedepselor.

Trei membri ai bandei Urlateanu, Dobre și Bugonea – au fugit din țară, dar au fost găsiți și extrădați înapoi în Scoția din Belgia și Republica Cehă pentru a fi judecați în decembrie anul trecut.

Jurații din procesul de șase săptămâni au ascultat mărturii cutremurătoare despre modul în care banda exploata femeile, majoritatea dintre ele având deja probleme personale.

Cumpănăsoiu a fost găsit vinovat de 10 acuzații de viol, în timp ce Urlateanu a fost condamnat pentru șase violuri.

Cumpănăsoiu a fost condamnat și pentru o acuzație în temeiul Legii privind traficul de persoane, pentru că a forțat o femeie să se prostitueze, și pentru două acuzații de întreținere de bordel.

Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, iar Dobre a fost găsit vinovat de două violuri.

Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și pentru activitate sexuală ilegală cu o altă persoană.

