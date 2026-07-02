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Explozia din Monaco: un suspect a fost identificat și localizat într-o țară europeană. Este vorba despre o femeie

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Explosion d'un "colis piégé" à Monaco : trois personnes blessées
Una dintre victimele exploziei de la Monaco, pe scările de la intrarea în clădire. Foto: Profimedia
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Din articol
Suspectul identificat este o femeie Două piste principale

La mai mult de 48 de ore după explozia care a provocat trei răniți grav, în primul atac cu bombă petrecut în Principatul Monaco, anchetatorii își continuă munca. Suspectul a fost localizat într-o țară care nu este nici Monaco, nici Franța, relatează BFMTV.

Suspectul identificat este o femeie

ACTUALIZARE 20:00 Principalul suspect în cazul exploziei produse la Monaco este o femeie, a aflat France Télévisions din surse apropiate dosarului, confirmând o informație publicată de Figaro. Informația se bazează în special pe declarațiile unui martor audiat de anchetatori.

Cu câteva minute înainte de explozie, suspecta a fost filmată de o cameră de supraveghere în timp ce se afla într-o mică piață situată în amonte de reședința oligarhului, conform informațiilor France Télévisions.

Principala suspectă s-ar fi îndreptat spre Italia împreună cu posibili complici, potrivit unei surse apropiate France Télévisions.

Printre cele trei persoane rănite în această explozie se află Vadim Ermolaev, confirmă o sursă apropiată dosarului pentru franceinfo. Acest bărbat în vârstă de 58 de ani, rezident monegasc, este un oligarh originar din Ucraina, una dintre cele mai mari averi ale țării, care a dobândit cetățenia cipriotă. Celelalte două victime provin din aceeași familie. Deși viața bărbatului nu mai este în pericol, starea de sănătate a unei femei este „în continuare critică”, a declarat marți procurorul general al Monaco, Stéphane Thibault, iar un copil de 13 ani a fost rănit mai ușor, scrie France Info.

Știrea inițială

Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, şi alte două persoane, partenera și fiul acestuia. au fost rănite luni seară la Monaco în explozia unui „colet capcană”, prima de acest gen din principat.

Deflagraţia s-a produs în jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT) într-o clădire rezidenţială din microstatul mediteraneean ultra-securizat de 2 kilometri pătraţi, de-a lungul frontierei cu Franţa.

Denunţând „o crimă odioasă”, prinţul Albert al II-lea a evocat într-un comunicat „un şoc pentru întreaga comunitate monegască”, afirmând totodată: „Principatul Monaco va rămâne unit şi hotărât în faţa violenţei şi a crimei. Securitatea comunităţii noastre a fost întotdeauna o prioritate; ea va rămâne aşa mai mult ca niciodată, indiferent de ameninţări”.

Inițial, autorităţile monegasce au raportat doi răniţi în stare critică (urgenţă absolută), un cuplu de 50-60 de ani, şi un rănit uşor (urgenţă relativă), un adolescent de 13 ani, fără a preciza identitatea lor.

Poliția judiciară locală a identificat suspectul.  La cererea autorităților judiciare monegasce, a fost declanșată o cooperare internațională.

Explosion d'un "colis piégé" à Monaco : trois personnes blessées
Individul care ar fi amplasat geanta capcană la intrarea în clădirea în care locuia oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev. Foto: Profimedia

Individul care a lăsat geanta-capcană la parterul clădirii în care locuiau cele trei victime efectuase mai multe recunoașteri chiar în ziua faptelor. Cu puțin înainte de ora 21:00 locală, luni, suspectul a zărit familia ucraineană în acest cartier, în jurul pieței Place des Moulins, și a decis să o urmărească.

El i-a devansat și s-a poziționat la aproximativ 10 metri în fața lor. S-a îndreaptat spre clădirea în care locuia familia, a urcat cele trei trepte de la intrare și a lăsat o geantă-capcană. Apoi, a părăsit în grabă locul. S-a întors pentru a se asigura că familia intra într-adevăr în clădire. Băiatul de 13 ani, rănit în urma exploziei, a fost primul care a intrat în clădire.

Două piste principale

Și tocmai în momentul în care Anna Nasobina, partenera oligarhului, a trecut pe lângă geantă, suspectul a detonat de la distanță geanta-capcană, „cu ajutorul unui obiect asemănător unei telecomenzi”, a declarat pentru BFMTV o sursă apropiată dosarului.

În acest moment, starea de sănătate a Annei Nasobina, partenera oligarhului, este încă critică. Ei i-au fost amputate ambele picioare.

Potrivit informațiilor BFMTV, anchetatorii iau în considerare două piste principale: crima organizată sau amestecul străin.

Procurorul general al Principatului Monaco va deschide o anchetă judiciară în următoarele ore.

Editor : M.C

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