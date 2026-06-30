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Un oligarh ucrainean a fost rănit în explozia din Monaco. Autorul atacului cu colet-capcană a fugit

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Monaco skyline and port view
Monaco. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Explozia provocată de un colet-capcană a rănit un oligarh ucrainean şi alte două persoane în Monaco, au declarat autorităţile, într-un act fără precedent care a zguduit principatul cunoscut pentru securitatea sa extremă. O sursă apropiată anchetei, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru AFP că unul dintre răniţi este oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev, transmite France24.

Un cuplu şi un adolescent au fost răniţi în urma exploziei care a avut loc în jurul orei 21:00, ora locală (19:00 GMT), într-un bloc de locuinţe situat pe o stradă de-a lungul frontierei cu Franţa.

O sursă apropiată anchetei, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru AFP că unul dintre răniţi este oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev, potrivit News.ro.

Prinţul Albert al II-lea de Monaco a descris incidentul drept o „crimă atroce” şi „un şoc pentru întreaga comunitate monegască”. Un consilier al ministrului francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat că poliţia lucrează „pentru a-l găsi pe autorul atacului, care a fugit”.

Un cuplu cu vârste cuprinse între 50 şi 60 de ani a suferit răni care le pun viaţa în pericol, în timp ce un adolescent de 13 ani a suferit răni mai puţin grave în urma exploziei, a declarat ministrul de stat al Monaco, Christophe Mirmand, fără a dezvălui identitatea acestora.

El a precizat că adolescentul era „foarte probabil rudă” cu cei doi.

Un fotograf AFP prezent la faţa locului a observat o prezenţă masivă a forţelor de poliţie, zona fiind izolată, în timp ce un elicopter survola zona.

La faţa locului au fost mobilizaţi aproximativ 50 de pompieri şi 80 de membri ai forţelor de securitate.

Editor : Ș.R.

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