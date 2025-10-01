Live TV

Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă

Data publicării:
masina de politie din germania
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Shutterstock

Un incendiu într-o casă izolată din nordul Münchenului a declanșat miercuri o operațiune de urgență de amploare, poliția și pompierii blocând drumurile și îndemnând locuitorii să evite zona Lerchenau.

Poliția a declarat că este în curs o anchetă mai amplă, care va întârzia deschiderea festivalului berii Oktoberfest din München, transmite dw

Ce știm despre operațiunea poliției din München?

Poliția a declarat că în clădirea afectată au fost detectate și capcane explozive. „Forțele speciale au fost chemate pentru dezamorsare. Suntem la fața locului cu numeroși membri ai personalului de intervenție în caz de urgență”, a declarat poliția într-un comunicat pe X.

„Conform informațiilor disponibile în prezent, clădirea rezidențială a fost incendiată în mod deliberat în contextul unei dispute familiale”, a declarat poliția. „Persoana rănită găsită a decedat între timp. O altă persoană este dispărută, dar nu reprezintă un pericol.”

Ziarul german Bild a relatat că anchetatorii au descoperit o persoană decedată și o altă persoană rănită în interiorul casei. Ziarul a citat și relatări anterioare despre focuri de armă, dar poliția nu a confirmat inițial acest detaliu.

Bild a declarat că un bărbat a fost găsit mort după ce, potrivit relatărilor, ar fi dat foc casei părinților săi și ar fi amplasat explozibili în interiorul acesteia. Se crede că acesta s-ar fi sinucis, a declarat ziarul.

Autoritățile au confirmat ulterior că cel puțin o persoană a fost găsită moartă. Cel puțin o altă persoană a fost găsită cu răni provocate de arme de foc.

Poliția din München a cerut șoferilor să evite zona în timp ce operațiunile continuau.

De ce a fost amânată deschiderea Oktoberfestului?

Poliția a anunțat târziu că era în curs o anchetă care implica posibile legături cu alte părți ale orașului, inclusiv cu zona festivalului Theresienwiese.

În prezent, anchetăm în toate direcțiile. Se examinează posibile legături cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese. Din acest motiv, deschiderea zonei festivalului este amânată.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Schelshorn, a declarat anterior că „nu există niciun pericol pentru public” și că „nu există nicio legătură cu Oktoberfest”, referindu-se la festivalul anual de bere de renume mondial care se desfășoară în prezent în oraș.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
3
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Digi Sport
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NDAmaGFzaD0yMzdlZDBhZDgwMTJlZWQxMWI4YjUxMDFlMzI0NzNjZA==.thumb
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la...
un barbat merge prin viscol
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM...
livrator lovit in bucuresti pe strada
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin
Oltenii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă: În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun
Cuantumul burselor pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Arkhangelsk nuclear sub, Russia
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk
explozie sebes 1 septembrie
Un srilankez rănit în explozia din 1 septembrie, de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a murit la spital din cauza rănilor
explozie nor
O explozie puternică a avut loc lângă Palatul Regal din Oslo
Dronă Harkov
Momentul în care o dronă rusească lovește o universitate din Harkov
rus imputit
Cine este proprietarul navei care a dus la explozia devastatoare din Beirut de acum cinci ani. Bărbatul a fost arestat în Sofia
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Cod portocaliu de ninsori și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Digi FM
Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu...
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Pro FM
Cassie, dezvăluiri cutremurătoare despre Diddy, la 5 luni de când a depus mărturie contra lui: "Încă am...
Film Now
Chris Sarandon, fostul soț al lui Susan Sarandon, spune că "a pierdut totul" la sfârșitul anilor ’80...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
J.K.Rowling o numeşte pe Emma Watson „ignorantă”, după mărturisirile recente ale vedetei din „Harry Potter”
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...