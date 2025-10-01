Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă

Un incendiu într-o casă izolată din nordul Münchenului a declanșat miercuri o operațiune de urgență de amploare, poliția și pompierii blocând drumurile și îndemnând locuitorii să evite zona Lerchenau.

Poliția a declarat că este în curs o anchetă mai amplă, care va întârzia deschiderea festivalului berii Oktoberfest din München, transmite dw.

Ce știm despre operațiunea poliției din München?

Poliția a declarat că în clădirea afectată au fost detectate și capcane explozive. „Forțele speciale au fost chemate pentru dezamorsare. Suntem la fața locului cu numeroși membri ai personalului de intervenție în caz de urgență”, a declarat poliția într-un comunicat pe X.

„Conform informațiilor disponibile în prezent, clădirea rezidențială a fost incendiată în mod deliberat în contextul unei dispute familiale”, a declarat poliția. „Persoana rănită găsită a decedat între timp. O altă persoană este dispărută, dar nu reprezintă un pericol.”

Ziarul german Bild a relatat că anchetatorii au descoperit o persoană decedată și o altă persoană rănită în interiorul casei. Ziarul a citat și relatări anterioare despre focuri de armă, dar poliția nu a confirmat inițial acest detaliu.

Bild a declarat că un bărbat a fost găsit mort după ce, potrivit relatărilor, ar fi dat foc casei părinților săi și ar fi amplasat explozibili în interiorul acesteia. Se crede că acesta s-ar fi sinucis, a declarat ziarul.

Autoritățile au confirmat ulterior că cel puțin o persoană a fost găsită moartă. Cel puțin o altă persoană a fost găsită cu răni provocate de arme de foc.

Poliția din München a cerut șoferilor să evite zona în timp ce operațiunile continuau.

De ce a fost amânată deschiderea Oktoberfestului?

Poliția a anunțat târziu că era în curs o anchetă care implica posibile legături cu alte părți ale orașului, inclusiv cu zona festivalului Theresienwiese.

„În prezent, anchetăm în toate direcțiile. Se examinează posibile legături cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese. Din acest motiv, deschiderea zonei festivalului este amânată.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Schelshorn, a declarat anterior că „nu există niciun pericol pentru public” și că „nu există nicio legătură cu Oktoberfest”, referindu-se la festivalul anual de bere de renume mondial care se desfășoară în prezent în oraș.

Editor : A.R.