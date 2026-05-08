Live TV

Ciprian Ciucu anunță că a semnat „în sfârşit” contractul de punere în siguranţă a blocului afectat de explozia din Rahova

Data publicării:
explozie rahova
Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că a semnat contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova, precizând că principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost complexitatea intervenţiei şi faptul că antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrărilor.

„După mai multe încercări, am semnat, în sfârşit, contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentaţi contractorului, vom discuta calendarul intervenţiei, şi după ce mă voi lămuri şi lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situaţia şi ceea ce urmează”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Ciprian Ciucu spune că „principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenţiei: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


„Mulţumesc companiei Apolodor pentru că într-un final a acceptat şi asumat acest contract”, adăugat primarul.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au extins urmărirea penală în dosarul exploziei produse la un bloc din Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice, care nu ar fi monitorizat funcţionarea reţelei electrice, ceea ce a dus la un defect şi la perforarea conductei de gaze, şi faţă de un angajat al companiei de gaze, care a făcut verificări superficiale şi nu a identificat un defect, fapt care a dus ulterior la producerea deflagraţiei.

Bilanţul morţilor a crescut la 4.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, bilanţul iniţial arătând că trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt atunci alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.
Compania Distrigaz Sud Reţele a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplineau condiţiile tehnice şi de siguranţă. În cazul unor clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Ulterior, a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit.

Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
nicusor si fritz
4
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Digi Sport
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu spune că viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor: „Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da”
Vlad Gheorghe.
Vlad Gheorghe cere o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan: „Partidele de sistem și-au dat din nou mâna”
ciucu bolojan
Ciucu, singurul prim-vicepreședinte care și-a exprimat sprijinul pentru președintele PNL: „Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!”
2026-02-26-4987
Consiliul General al Municipiului București a adoptat bugetul pe 2026. Câți bani merg la investiții
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Explozie urmată de incendiu la un depozit din Prahova, cu pericol de a doua deflagraţie. Un bărbat a fost rănit
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu atacă „moștenirea Bolojan”: „Au promis reformă. Au...
Dominic Fritz
Dominic Fritz exclude o fuziune între USR și PNL: „Suntem partide...
umbrele cu ploaie si vant
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în...
Ultimele știri
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
Un tânăr de 18 ani din Gorj a fost arestat după ce a intrat în casă peste fosta lui iubită şi a înjunghiat-o
Barajul Leșu din Bihor intră în etapa de reumplere după 12 ani. Ministerul Mediului anunță finalizarea acumulării Sălard
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă