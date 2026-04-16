Consilierul lui Mojtaba Khamenei nu vrea armistițiu și susține că „ar fi bine” dacă SUA ar lansa o invazie terestră în Iran

Mohsen Rezaei, consilierul militar al liderului suprem iranian Mohsen Khamenei, a ameninţat miercuri că Teheranul va scufunda navele americane dacă acestea vor încerca să facă pe „poliţistul” în Strâmtoarea Ormuz, transmite AFP. Mai mult, acesta susține că „ar fi bine” dacă SUA ar lansa o invazie terestră în Iran, pentru că astfel ar putea lua „mii de ostatici”.

„Trump vrea să facă pe poliţistul în Strâmtoarea Ormuz. Este aceasta într-adevăr treaba voastră? Este aceasta treaba unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?”, a declarat la televiziunea iraniană Mohsen Rezaei, fost comandant-şef al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a regimului, numit luna trecută consilier militar al liderului suprem.

„Navele voastră vor fi scufundate de primele noastre rachete, iar acesta este un pericol pentru militarii americani. Pot fi într-adevăr loviţi de rachetele noastre şi îi putem distruge”, a ameninţat oficialul, îmbrăcat în uniformă, potrivit Agerpres.

Considerat un adept al liniei dure chiar şi în rândul Gardienilor Revoluţiei, Mohsen Rezaei a declarat că ar fi „bine” dacă Statele Unite ar lansa o invazie terestră. „Am lua mii de ostatici, iar apoi am obţine câte un miliard de dolari pentru fiecare dintre ei”, a spus el.

„Nu sunt deloc în favoarea unei prelungiri a încetării focului”, a mai declarat el, subliniind că aceasta este o opinie „personală”.

Mohsen Rezaei, o personalitate de rang înalt în Iran, a condus Gardienii Revoluţiei între anii 1981 şi 1997.

Declarațiile vin în contextul în care Statele Unite vor să trimită alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, a relatat miercuri Washington Post, citând surse oficiale americane.

Conform articolului, această măsură face parte dintr-o încercare a administrației Trump de a exercita presiuni asupra Iranului pentru a ajunge la un acord de încetare a focului care să pună capăt conflictului.

Se așteaptă ca aproximativ 6.000 de soldați să sosească la bordul portavionului USS George H.W. Bush și al mai multor nave de război din grupul său, a relatat The Washington Post.

Totodată, este de așteptat ca alți 4.200 de soldați să sosească până la sfârșitul lunii aprilie, ca parte a Grupului Amfibiu Boxer.

La bordul celor trei nave ale grupului Boxer, care a părăsit Hawaii săptămâna trecută, se află cel de-al 11-lea corp expediționar al marinei, care include un batalion de infanterie de peste 800 de oameni, precum și elicoptere și ambarcațiuni de debarcare, potrivit Washington Post.

Alte două portavioane – Abraham-Lincoln și Gerald-Ford – se află deja în regiune.

În prezent, în regiune sunt staționați aproximativ 50.000 de soldați americani, se arată în articolul citat.

