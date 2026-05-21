Fost oficial NATO vorbește despre decizia SUA de a suspenda desfășurarea de trupe în Polonia: „Semn de dezordine sau lipsă de respect”

Trupe americane trimise în Europa de Est pentru sprijinul aliaților NATO. Foto: Profimedia
„Surprizele nu sunt un lucru bun în materie de descurajare” „Multă ceață”

Decizia neașteptată a SUA de a suspenda desfășurarea de trupe în Polonia este un semn fie al „dezordinii” de la Washington, fie al „unei anumite lipse de respect” față de Varșovia, a declarat un fost oficial NATO.

O desfășurare planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia a fost oprită săptămâna trecută, determinând oficialii polonezi să solicite clarificări urgente de la omologii lor din SUA.

Robert Pszczel, fost oficial NATO și cercetător principal la Centrul pentru Studii Estice, a declarat pentru emisiunea World Talks de la TVP World că aliații europeni ai SUA se pregăteau pentru o schimbare treptată a prezenței militare americane – dar reacția Varșoviei „sugerează clar” că nu se aștepta la cel mai recent anunț.

„Surprizele nu sunt un lucru bun în materie de descurajare”

Pszczel a afirmat că problema nu a fost doar decizia în sine, ci și modul în care a fost gestionată, adăugând că aceasta afectează „trupele de luptă” care constituie o parte substanțială a prezenței SUA în țară.

„Surprizele nu sunt un lucru bun în materie de descurajare”, a spus Pszczel. „Ar trebui să ne așteptăm la anumite decizii de această natură, dar ele ar trebui explicate clar. Și nu cred că acest lucru s-a întâmplat pe deplin nici măcar astăzi.”

„Este o chestiune destul de serioasă. Și arată fie o anumită dezordine – cu alte cuvinte, mâna stângă nu știe ce face mâna dreaptă în SUA – fie, sau poate împreună cu aceasta, o anumită lipsă de respect față de Polonia.”

El a evidențiat un contrast între aparenta lipsă de comunicare privind rotația trupelor și recentele discuții polono-americane, în urma cărora ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a consolida cooperarea în materie de securitate, apărare reciprocă și descurajare.

Întrebat despre reacția publică prudentă a Varșoviei, Pszczel a spus că înțelege de ce oficialii polonezi de rang înalt își cântăresc cu atenție cuvintele.

„Eu pot vorbi liber și nu am responsabilități când vine vorba de a folosi cuvinte frumoase: acestea contează în diplomație”, a spus Pszczel.

„Multă ceață”

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a descris problema legată de desfășurarea trupelor ca fiind una logistică, în timp ce ministrul Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a afirmat că nu există nicio decizie de reducere a capacităților militare americane în Polonia. Pszczel a spus că astfel de asigurări sunt importante, dar încă incomplete.

El a spus că rămâne neclar dacă o altă unitate americană va umple golul sau dacă decizia înseamnă o reducere durabilă. „Încă există multă ceață”, a spus el, avertizând că ambiguitatea în planificarea apărării aliate avantajează Rusia și alți actori ostili.

Pszczel a adăugat că Europa trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare, dar a avertizat că nu trebuie să ne prefacem că UE poate înlocui SUA în cadrul NATO în câțiva ani. Umbrela nucleară americană, structurile de comandă și capacitățile militare cheie rămân esențiale pentru descurajare, a spus el.

 

