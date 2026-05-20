Germania așteaptă și acum informații clare cu privire la reducerea numărului de trupe americane de pe teritoriul său

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri că Berlinul nu a primit încă niciun plan concret din partea administrației Trump cu privire la retragerea trupelor americane din Germania. „Încă nu există o confirmare cu adevărat fiabilă în acest sens”, a spus ministrul după o ședință a comisiei parlamentare pentru apărare, la Berlin, potrivit dpa.

Ceea ce a auzit Germania, a spus el, a fost că numărul brigăzilor americane staționate în Europa ar putea fi redus cu o brigadă.

„Rămâne de văzut în ce măsură trupele staționate în Germania vor fi afectate de acest lucru”, a adăugat Pistorius.

Cu o zi înainte, generalul american și comandantul suprem al forțelor aliate NATO, Alexus Grynkewich, a confirmat că Statele Unite nu vor desfășura, deocamdată, arme intermediare cu rază lungă de acțiune în Germania.

Desfășurarea planificată anterior a așa-numitului Batalion de Focuri cu Rază Lungă nu va avea loc, a spus Grynkewich, care comandă și forțele americane din Europa.

Grynkewich a mai spus că retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Europa, anunțată de președintele Donald Trump, va implica în mare parte întoarcerea unei formațiuni de luptă în Statele Unite.

Întrebat despre posibile ajustări suplimentare ale efectivelor militare americane din Europa, Grynkewich a spus că nu se așteaptă la anunțuri suplimentare pe termen scurt.

El a adăugat că ar trebui anticipate alte redistribuiri pe termen lung, pe măsură ce Europa continuă să îşi extindă capacităţile şi să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convenţională a continentului.

Potrivit Centrului de Date privind Efectivele Militare ale SUA, Germania găzduiește peste 37.000 de soldați americani în serviciu activ.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se aşteaptă ca Statele Unite să anunţe modificări ale contribuţiilor sale la planificarea forţelor Alianţei, relatează dpa.



"Care va fi exact anunţul, trebuie să aşteptaţi până mai târziu. Nu am voie să dezvălui asta", le-a declarat Rutte reporterilor la Bruxelles miercuri.



Modelul de Forţe NATO este cadrul prin care aliaţii pun la dispoziţie trupe pentru operaţiuni în timp de pace, misiuni şi alte activităţi. În plus, membrii Alianţei desemnează un număr mai mare de forţe disponibile care pot fi desfăşurate într-o criză sau conflict, dacă este necesar.



Rutte a subliniat însă că anunţul nu va fi o surpriză pentru NATO. Dezbaterea pe această temă a început acum un an, a spus Rutte, şi a dus la creşterea cheltuielilor pentru apărare în Europa pentru a reduce dependenţa excesivă de SUA.



Miniştrii de externe din NATO urmează să se întâlnească vineri la Helsingborg, în Suedia.



Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va participa la reuniune pentru a "discuta necesitatea creşterii investiţiilor în apărare şi a unei împărţiri mai mari a sarcinilor în cadrul Alianţei", a precizat Departamentul de Stat al SUA.

Editor : M.C