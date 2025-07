Fosta parteneră și complice a lui Jeffrey Epstein a fost interogată de procurorul general adjunct al SUA

Fosta parteneră şi complice a infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a răspuns joi la toate întrebările adresate de procurorul adjunct american Todd Blanche şi nu a invocat niciunul dintre drepturile constituţionale de care putea beneficia în timpul unui interogatoriu în statul Florida, a declarat avocatul ei presei, informează EFE, preluată de Agerpres.



"Am avut o zi foarte productivă astăzi (joi - n.r.) cu procurorul general adjunct Todd Blanche şi Ghislaine Maxwell", le-a declarat reporterilor avocatul David Oscar Markus în faţa tribunalului federal din Tallahassee, capitala statului Florida.



Maxwell, în vârstă de 63 de ani, este în prezent încarcerată într-un penitenciar din acest oraş, unde execută o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual, aceeaşi infracţiune de care a fost acuzat şi Epstein în New York şi care a decedat la o săptămână după ce a ajuns la închisoare. Maxwell a făcut recurs.



Avocatul femeii a declarat presei că Maxwell a răspuns la toate întrebările adresate de Blanche, adjunctul procurorului general american Pam Bondi, şi că femeia "nu a invocat în niciun moment niciun drept" constituţional.



"A răspuns la toate întrebările cu deschidere, sinceritate şi cât de bine a putut", a afirmat avocatul.

Discuția a durat șase ore, potrivit ABC News, care precizează că întâlnirea a fost inițiată de Maxwell. Dialogul va continua în cursul zilei de vineri, potrivit sursei citate.

Uite lista, nu e lista

Această vizită are loc într-un moment de interes reînnoit pentru cazul Epstein, după ce FBI a concluzionat pe 7 iulie că magnatul, acuzat de trafic sexual şi pedofilie, nu avea o listă de clienţi, deşi Administraţia preşedintelui Donald Trump anunţase anterior că va publica una.



Cazul a creat o ruptură internă între membrii mişcării Make America Great Again (MAGA) şi Administraţia preşedintelui Trump, care a promis în timpul campaniei că va publica lista clienţilor.



Această presupusă listă cu complici ai lui Epstein, care a fost în centrul numeroaselor teorii ale conspiraţiei de extremă dreapta timp de ani de zile, ar include, se pare, celebrităţi şi politicieni influenţi.



Potrivit publicaţiei The Wall Street Journal, Trump a fost informat în luna mai a anului trecut că apare în dosarele controversatului caz, o afirmaţie pe care Casa Albă a calificat-o joi drept „dezinformare”.



Interesul reînnoit faţă de acest caz l-a iritat pe Trump, care a încercat fără succes să redirecţioneze nemulţumirea bazei sale electorale.



Întâlnirea de joi dintre procurorul general adjunct al SUA şi Maxwell a fost confirmată de însuşi Todd Blanche, care a anunţat că se va întâlni din nou vineri cu fosta parteneră a lui Epstein, relatează Reuters.



Blanche a scris pe platforma X că s-a întâlnit cu Maxwell joi şi că va continua interviul cu ea vineri. Departamentul de Justiţie "va împărtăşi informaţii suplimentare despre ceea ce am aflat la momentul potrivit", a adăugat el.

