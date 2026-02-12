Live TV

Fostul ministru de interne al Franței Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia

Data publicării:
Bruno Retailleau
Fostul ministru de interne al Franței Bruno Retailleau, candidat la prezidenţiale, promite un referendum privind imigraţia. Foto: Profimedia

Candidat declarat la alegerile prezidenţiale din 2027 din Franţa, fostul ministru de interne Bruno Retailleau a promis joi că "va supune direct referendumului mai multe proiecte legislative majore" dacă va fi ales, în special pentru "a reduce drastic imigraţia", relatează AFP.

"Nu trebuie să mai guvernăm împotriva poporului", a afirmat el într-un discurs transmis în direct pe reţelele de socializare.

Pe lângă imigraţie, liderul Les Républicains (LR, dreapta) a promis, de asemenea, referendumuri pentru a "iniţia o adevărată revoluţie în sistemul nostru de justiţie penală" şi pentru a "restabili supremaţia legii naţionale atunci când vine vorba de protejarea intereselor noastre fundamentale", scrie Agerpres.

Hotărât să "impună autoritatea Republicii peste tot", el a dat asigurări că "nu va da înapoi" şi "nu va ceda în faţa violenţei, nici a corectitudinii politice, nici a exceselor statului de drept care s-a întors împotriva dreptului francezilor de a trăi în pace şi securitate".

"Nu vreau să fiu preşedinte al Republicii din obsesie pentru putere, ci dintr-un simţ al datoriei", a declarat fostul ministru de interne.

Spunând că "refuză să lase ţara noastră în starea sa actuală", el a descris "o Franţă care se scufundă şi se estompează, într-o lume din ce în ce mai ameninţătoare", şi a afirmat că, "pentru a înfrunta tulburările lumii, ţara noastră trebuie mai întâi să-şi pună ordine în propriile treburi".

"Voi fi preşedintele ordinii, justiţiei şi mândriei franceze", a subliniat el, promiţând să "supună direct unui referendum mai multe acte legislative majore" dacă va câştiga.

În fruntea priorităţilor - o consultare publică "pentru a reduce drastic imigraţia", care, în opinia sa, "nu este o oportunitate", deoarece, "dincolo de un anumit număr, o societate multiculturală devine întotdeauna o societate multiconflictuală".

Aceste proiecte riscă însă să intre în conflict cu Constituţia: nici imigraţia, nici justiţia nu sunt supuse în prezent referendumului.

Liderul LR intenţionează, de asemenea, să "reconstruiască modelul nostru social", ceea ce va necesita "a face economii şi alegeri". Din acest motiv, el "îşi asumă responsabilitatea de a acorda prioritate oamenilor oneşti şi muncii în detrimentul asistenţei sociale", poziţionându-se drept "protectorul Franţei muncitoare, nu al Franţei profitorilor".

Retailleau şi-a exprimat, de asemenea, intenţia de a "pune statul la locul său", un stat care "nu poate cheltui mai mult decât câştigă", promiţând în acelaşi timp să "relanseze o politică familială majoră".

"Nu voi promite nimic din ce nu pot respecta", a insistat candidatul, care doreşte, de asemenea, să "reorienteze protejarea mediului nostru către o ecologie a progresului" şi îşi doreşte o "refondare prin merit şi libertate" a şcolii, care a devenit, potrivit lui, "o maşină de reproducere a inegalităţilor".

De la plecarea sa din guvern în octombrie, fostul ministru de interne a trecut printr-o perioadă de acalmie, aşa cum a recunoscut unul dintre apropiaţii săi.

Retailleau a ales să-şi anunţe candidatura chiar înainte de a cunoaşte propunerile grupului de lucru pe care el însuşi l-a format pentru a defini metoda de desemnare a candidatului LR. Aceste propuneri sunt aşteptate până la sfârşitul lunii februarie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale
mae
MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franţa
Switzerland Immigration Vote
Elveția votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
rutte
Șeful NATO consideră că țările europene trebuie să decidă singure dacă vor să reia dialogul cu Kremlinul: „Nu este treaba mea”
Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Jeffrey Epstein, FBI-ul și diplomatul Fabrice Aidan: ancheta care zguduie MAE francez
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan: România va îndeplini condițiile pentru aderarea la zona...
judecatori ccr
Tanczos Barna critică amânările CCR privind pensiile speciale: „N-ar...
loto numere
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
Ultimele știri
Comisia Europeană promite să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei, anunță Nicușor Dan după Consiliul European informal
Încă 10 kilometri de cale ferată au fost daţi în circulaţie pe cel mai avansat tronson din magistrala CFR, între Timişoara şi Lugoj
Compania ucraineană Naftogaz vrea să obţină fonduri americane pentru repararea instalaţiilor distruse de ruși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova –...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cei mai puternici 3 oameni din România. Topul lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online