Video Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de agenții federali în legătură cu protestele din Minnesota. Ordinul, de la Pam Bondi

Don Lemon
Don Lemon. Foto: Profimedia
Nu era acolo ca protestatar, ci ca jurnalist Comunicatul CNN

Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de agenți federali în legătură cu participarea sa la un protest la adresa ICE, care a avut loc acum mai bine de o săptămână la o biserică din Minnesota. Lemon susține că se afla acolo în calitate de jurnalist, nu de protestatar, și că arestarea sa este un atac la libertatea presei și la Primul Amendament al Constituției SUA. El a fost reținut joi noaptea în Los Angeles, în timp ce relata despre Premiile Grammy. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota.

„La ordinul meu, în această dimineaţă (vineri), agenţi federali l-au arestat pe Don Lemon şi alte trei persoane, inclusiv o jurnalistă independentă şi un fost candidat democrat la Camera Reprezentanţilor”, a scris ea pe reţeaua X.

At my direction, early this morning federal agents arrested Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort, and Jamael Lydell Lundy, in connection with the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.

More details soon.

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 30, 2026

Pam Bondi a precizat că aceste arestări au avut loc în legătură cu „atacul” din 18 ianuarie asupra unei biserici din oraşul Saint Paul, capitala statului Minnesota, când protestatarii au perturbat o slujbă religioasă.

Nu era acolo ca protestatar, ci ca jurnalist

„Don este jurnalist de peste 30 de ani, iar munca sa, protejată de Constituţie, în Minneapolis, nu este diferită de ceea ce a făcut întotdeauna”, a declarat avocatul său, Abbe Lowell, într-un comunicat.

„Acest atac fără precedent împotriva Primului Amendament (al Constituţiei SUA, care protejează libertatea presei) şi această încercare flagrantă de a distrage atenţia de la numeroasele crize cu care se confruntă această administraţie nu vor rămâne fără răspuns”, a adăugat el, asigurând că Don Lemon va contesta aceste acuzaţii „viguros şi hotărât în instanţă”.

Prezentator vedetă al CNN până la demiterea sa în 2023, Don Lemon lucrează în prezent ca jurnalist independent.

În ianuarie, el a relatat despre un protest împotriva ICE la o biserică din Saint Paul, unde manifestanţii credeau că directorul adjunct al biroului local al ICE oficia slujbe în calitate de pastor.

Trei persoane au fost deja arestate săptămâna trecută pentru participarea la această demonstraţie.

Lemon susținea atunci că se afla acolo în calitate de jurnalist, nu de protestatar. Dar și că se așteaptă ca Departamentul de Justiție să încerce să îl aresteze.

One week earlier, Lemon told our Alisyn Camerota that he fully expected that the DOJ would try to arrest him for reporting on a protest at a Minnesota church. pic.twitter.com/uW8TEfSk1c

— Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) January 30, 2026

Serviciul federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) desfăşoară de câteva săptămâni o operaţiune de amploare în Minnesota, unde moartea a doi cetăţeni americani, Renee Good şi Alex Pretti, ambii ucişi de agenţi federali, a amplificat tensiunile.

Comunicatul CNN

CNN a emis o declarație în apărarea lui Lemon, care a fost concediat de rețea în 2023.

„Arestarea de către FBI a fostului nostru coleg de la CNN, Don Lemon, ridică semne serioase de întrebare cu privire la libertatea presei și Primul Amendament”, a declarat rețeaua. „Departamentul de Justiție a eșuat deja de două ori în obținerea unui mandat de arestare pentru Don și alți jurnaliști din Minnesota, unde un judecător șef al Curții Federale din Minnesota a constatat că nu există „nicio dovadă” că ar fi existat vreun comportament infracțional în activitatea lor. Primul Amendament din Statele Unite protejează jurnaliștii care sunt martori la știri și evenimente pe măsură ce acestea se desfășoară, asigurându-le libertatea de a relata în interes public, iar încercările Departamentului de Justiție de a încălca aceste drepturi sunt inacceptabile. Vom urmări cu atenție acest caz.”

CNN
Comunicatul CNN

Este foarte neobișnuit ca Departamentul de Justiție să acuze penal un reporter, deși nu este fără precedent. Aceste cazuri sunt analizate cu atenție înainte de luarea deciziei de a formula acuzații și, adesea, se confruntă cu bătălii juridice îndelungate pentru a stabili dacă reporterul este protejat de Primul Amendament înainte ca speța să ajungă în instanță, scrie CNN.

Cu toate acestea, înalți oficiali ai Departamentului Justiției au afirmat imediat – și public – că Lemon va fi acuzat după incidentul de la biserica din Minnesota. Lemon nu avea dreptul să se afle pe proprietatea privată a bisericii, au spus ei, adăugând că întreruperea slujbei bisericești ar fi putut împiedica drepturile constituționale ale enoriașilor de a-și manifesta credința.

