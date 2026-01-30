Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia ar putea fi amânate din cauza tensiunilor din Iran. Anunțul lui Zelenski

Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programate pentru acest weekend, ar putea fi amânate, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul faptului că Washingtonul se concentrează momentan pe situația din Iran, relatează The Guardian.

„Este foarte important pentru noi ca toți cei cu care am convenit să fie prezenți la întâlnire, pentru că toată lumea așteaptă feedback”, a declarat Zelenski, conform Reuters.

Dar data sau locul întâlnirii se pot schimba – pentru că, din perspectiva noastră, se întâmplă ceva în relația dintre Statele Unite și Iran. Și aceste evoluții ar putea influența momentul discuțiilor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la începutul acestei săptămâni că trimișii principali ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la runda anterioară de discuții, nu vor fi prezenți la întâlnirea programată în acest weekend la Abu Dhabi.

