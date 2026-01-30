Un bărbat îmbrăcat în Batman a certat autoritățile din orașul californian care va găzdui Super Bowl luna viitoare, acuzându-le că ar putea permite ofițerilor ICE să patruleze în timpul meciului campionatului NFL.

Cavalerul cu mantie a luat microfonul în timpul secțiunii de comentarii publice a ședinței consiliului municipal din Santa Clara, marți, informează Digi24.

„Ați avut luni la dispoziție să vă pregătiți pentru acest eveniment”, a spus el referindu-se la meciul din 8 februarie, în care New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta pentru supremația în fotbalul american.

„În această țară, oameni mor în fiecare zi pe străzile noastre pentru că permitem guvernului federal să vă calce în picioare.”

Izbucnirea a avut loc pe fondul tensiunilor ridicate din Statele Unite în urma morții a doi protestatari în Minneapolis, ambii împușcați mortal de agenți federali în cadrul operațiunilor conduse de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) și Patrula de Frontieră.

„Trebuie să afirmați că niciun fel de resurse ale orașului nu vor fi alocate ICE și că nu li se va acorda niciun fel de cooperare.”

Numele real al bărbatului nu era cunoscut.

Orașul Santa Clara nu a răspuns imediat la solicitarea AFP de a comenta.

Implicarea ICE în Super Bowl 60 a devenit o problemă când Corey Lewandowski, consilier la Departamentul Securității Interne, a criticat alegerea superstarului portorican Bad Bunny – cetățean american – ca vedetă a spectacolului din pauză.

„Este rușinos că au decis să aleagă pe cineva care pare să urască atât de mult America”, a declarat Lewandowski în septembrie.

Din același motiv și președintele Trump a anunțat că nu va fi prezent în tribunele evenimentului sportiv

