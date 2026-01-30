Live TV

Video Alex Pretti, un „agitator” și un „insurgent”. Trump comentează imaginile cu altercația dintre american și ofițerii federali: „Abuz”

Data publicării:
alex pretti
Doi agenţi implicaţi în uciderea infirmierului Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendaţi din funcţie. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump l-a descris pe Alex Pretti, asistentul medical de terapie intensivă împușcat mortal de ofițerii federali în Minneapolis, drept un „agitator” și un „insurgent”. Reacția liderului american vine la scurt timp de la apariția unor imagini cu o confruntare anterioară între bărbat și agenții federali, cu 11 zile înainte de incidentul în care a murit.

„Agitator și, poate, insurgent, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut considerabil odată cu apariția recentă a unui videoclip în care acesta țipă și scuipă în fața unui ofițer ICE foarte calm și stăpân pe sine, apoi lovește cu sălbăticie un vehicul guvernamental nou și foarte scump, atât de tare și violent încât stopul din spate s-a spart în bucăți”, a scris cel de-al 47-lea președinte american pe Truth Social.

Conform liderului de la Casa Albă, imaginile au arătat „o adevărată demonstrație de abuz și furie, la vedere, nebunească și scăpată de sub control”. Totodată, Trump a remarcat faptul că „ofițerul ICE a rămas calm și stăpân pe sine, ceea ce nu este ușor în astfel de circumstanțe”.

Amintim că un videoclip de aproximativ două minute, publicat miercuri de The News Movement, un canal de știri digitale, arată un incident petrecut pe 13 ianuarie în Minneapolis, în care agenții federali par să-l prindă pe Pretti și să-l doboare la pământ în timpul protestelor intense ale comunității împotriva represiunii federale din oraș.

Nu este clar ce a precedat evenimentele surprinse de camera de filmat, dar imaginile arată cum Pretti țipă la agenții dintr-un vehicul neinscripționat și lovește cu piciorul partea din spate a mașinii în timp ce aceștia se îndepărtează. La scurt timp după aceea, un agent înarmat până în dinți, îmbrăcat în echipament tactic, este văzut ieșind din mașină și pare să-l doboare pe Pretti la pământ, în timp ce alți ofițeri se adună în jurul lor.

„Streets of Minneapolis”, cântecul lansat de Bruce Springsteen ca omagiu pentru victimele ICE din orașul american

Doi agenţi implicaţi în uciderea infirmierului Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendaţi din funcţie

