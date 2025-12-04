Live TV

Fostul proprietar al unui celebru site pentru adulți intenționează să cumpere Lukoil

Lukoil
Benzinărie Lukoil. Foto: Profimedia
Active de 22 de miliarde de dolari

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al MindGeek, care operează site-ul web cu conținut pentru adulți Pornhub, a indicat Departamentului Trezoreriei SUA că este interesat să achiziționeze activele din străinătate ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil, informează Reuters.

Comunicând cu reporterii prin intermediul avocatului său, Bergmair a refuzat să specifice ce active vizează, dacă a contactat direct Lukoil sau dacă acționează ca parte a unui grup de investitori, scrie The New Voice of Ukraine.

„Evident, Lukoil International GmbH ar fi o investiție excelentă și oricine ar fi norocos să aibă privilegiul de a deține aceste active”, a citat Reuters răspunsul.

„Nu comentez investițiile potențiale, ca o chestiune de principiu.”

Active de 22 de miliarde de dolari

Interesul pentru participațiile Lukoil în străinătate a crescut după ce Trezoreria SUA a acordat companiilor o licență până pe 13 decembrie pentru a negocia o vânzare ordonată. Lukoil International GmbH, cu sediul la Viena, deține rafinării de petrol în Europa, participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic, precum și sute de benzinării în întreaga lume. În raportul său din 2024, compania a evaluat aceste active la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

În 2021, Sunday Times a estimat averea lui Bergmair la cel puțin 1,2 miliarde de lire sterline (1,6 miliarde de dolari).

Pe 22 octombrie, Statele Unite au aplicat primele sancțiuni noi împotriva Rusiei sub a doua administrație a președintelui Donald Trump, vizând cele mai mari companii petroliere din țară — Rosneft și Lukoil. Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) a anunțat sancțiunile „din cauza lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.

 

