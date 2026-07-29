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„Încălcare flagrantă a suveranităţii”. Preşedinţia irakiană a condamnat loviturile americano-saudite asupra grupării Hashd al-Shaabi

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Hashd al-Shaabi forces conduct a military exercise with real ammunition in Basra, Iraq
Președinția Irakului denunță atacurile americano-saudite asupra Hashd al-Shaabi ca fiind o încălcare gravă a suveranității naționale. Foto: Profimedia
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Preşedinţia irakiană a condamnat miercuri loviturile americano-saudite care au vizat Hashd al-Shaabi, o alianţă de grupări înarmate irakiene care includ facţiuni pro-iraniene.

Preşedinţia, care nu a citat explicit SUA şi Arabia Saudită, a afirmat că denunţă bombardamentele care au vizat bazele Hashd al-Shaabi, considerându-le drept un „atac inacceptabil şi încălcare flagrantă a suveranităţii Irakului, care îi vizează instituţiile oficiale”.

Preşedintele american Donald Trump declarase anterior într-un interviu pentru Fox News că loviturile lansate de SUA şi Arabia Saudită împotriva grupărilor armate pro-iraniene din Irak au fost coordonate cu guvernul de la Bagdad.

Armata americană a anunţat miercuri că a lansat lovituri de precizie în Irak alături de forţele saudite împotriva unor „terorişti” aliniaţi cu Iranul, potrivit AFP.

Editor : B.P.

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