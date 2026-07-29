Noi sancțiuni americane împotriva Iranului. SUA acuză Gardienii Revoluției că au transformat Strâmtoarea Ormuz într-o sursă de finanțar

Statele Unite au anunţat, miercuri, noi sancţiuni care vizează entităţi iraniene legate de Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, acuzate de impunerea unor „taxe de asigurare”navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Anunţarea acestor sancţiuni intervine când preşedintele american Donald Trump a avertizat că SUA vor lovi „puternic” Iranul după tiruri iraniene asupra unor baze americane în Iordania, relansând - după câteva zile de acalmie - conflictul care se extinde în Orientul Mijlociu, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Aceste entităţi creează artificial riscuri -în special ameninţarea cu confiscări de nave -iar apoi facturează navelor comerciale o acoperire împotriva pericolelor generate de însuşi regimul islamic, generând astfel venituri” pentru Iran, au denunţat Departamentul de Stat şi Trezoreria în comunicate separate.

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Sancţiunile vizează Persian Gulf Marine Insurance Company şi HormuzSafe Marine Services Authority care, potrivit Washingtonului, au legături cu Gardienii Revoluţiei.

SUA au sancţionat, de altfel, opt societăţi care exploatează nave ce transportau, încălcând sancţiunile americane, petrol brut şi produse petrochimice iraniene spre China şi Emiratele Arabe Unite. Aceste nave fac parte din aşa-numita "flotă fantomă iraniană, pe care regimul islamic se sprijină pentru a ocoli sancţiunile", afirmă aceleaşi surse.

„Cu o economie în cădere liberă şi o inflaţie cu trei cifre, regimul iranian are nevoie disperată de lichidităţi”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, citat în comunicat.

După reluarea ostilităţilor cu Washingtonul în 7 iulie, Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă crucială pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, revendicând impunerea unor taxe de trecere asupra navelor şi autorizând doar traseul de lângă coastele sale.

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La rândul lor, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Circa 20% din petrolul şi gazul natural lichefiat în lume tranzita prin această cale înainte de război.

Editor : Ana Petrescu