Franţa a aprobat legalizarea eutanasiei şi sinuciderii asistate. Ce prevede legea

Camera inferioară a parlamentului francez, Adunarea Naţională, şi-a dat miercuri acordul final prin vot asupra legii privind "dreptul la asistenţă pentru a muri", care include reglementarea eutanasiei şi a sinuciderii asistate în cazul pacienţilor cu boli grave ireversibile şi niveluri ridicate de suferinţă, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 291 de voturi pentru şi 241 împotrivă. Acesta a fost votul final la a treia lectură, prin urmare legea este definitiv adoptată, după un parcurs complicat în care proiectul a primit sprijinul deputaţilor de două ori, dar a fost respins tot de două ori de Senat, ce are o majoritate conservatoare.

Proiectul de lege care legalizează eutanasia a fost introdus la sfârşitul anului 2024 de preşedintele francez Emmanuel Macron, care l-a prezentat ca fiind unul dintre principalele sale obiective în materie de chestiuni sociale în cel de-al doilea şi ultimul său mandat, ce se încheie în mai 2027.

Totuşi, legea va trebui să fie examinată şi de Consiliul Constituţional, la iniţiativa premierului Sebastien Lecornu, care a exprimat rezerve faţă de anumite părţi ale textului, cum ar fi de exemplu perioada de reflecţie de numai două zile dată pacientului.

Legea autorizează sinuciderea asistată şi, eventual, eutanasia, sub rezerva îndeplinirii unei serii de condiţii. Franţa se va alătura astfel grupului relativ restrâns de state care au consacrat acest drept.

Noul drept va fi limitat la pacienţii adulţi care suferă de o afecţiune incurabilă, care le pune viaţa în pericol, şi care îşi pot exprima dorinţele "liber şi în deplină cunoştinţă de cauză". Un medic ar verifica eligibilitatea lor, ar urma o procedură colegială de evaluare a criteriilor, înainte ca medicul să ia în cele din urmă decizia finală singur.

Pacientul se poate retrage în orice moment şi îşi poate autoadministra substanţa letală, cu excepţia cazurilor în care este "incapabil fizic să facă acest lucru", caz în care un medic sau o asistentă medicală şi-ar putea asuma sarcina.

Editor : A.P.