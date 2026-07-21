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Franța votează o lege care schimbă regulile privind utilizarea armelor de către forțele de ordine. Proiectul stârnește controverse

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Argumentele Guvernului Amenzi mai mari pentru consumul de droguri

Adunarea Naţională, camera inferioară a Parlamentului francez, examinează marţi proiectul de lege privind răspunsul la insecuritatea cotidiană (Ripost), o iniţiativă controversată care urmăreşte modificarea reglementărilor privind folosirea armelor de foc de către poliţişti şi jandarmi în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Proiectul, aprobat în primă lectură pe 7 iulie, se confruntă cu o puternică opoziţie din partea societăţii civile, relatează EFE preluată de Agerpres. O petiţie împotriva prevederilor referitoare la prezumţia utilizării legitime a armelor de către forţele de ordine a strâns peste 700.000 de semnături, ceea ce a determinat o nouă examinare a textului în Parlament.

În paralel cu dezbaterea parlamentară, ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a apărat reforma într-un articol de opinie publicat marţi în ziarul Le Monde, respingând acuzaţiile potrivit cărora legea ar introduce o prezumţie de legitimă apărare sau ar acorda o mai mare impunitate agenţilor.

„A avea încredere în poliţie şi în jandarmerie nu înseamnă niciodată a le scoate de sub controlul sistemului judiciar”, afirmă ministrul, care susţine că textul „nu creează nici privilegii, nici impunitate”.

Potrivit lui Nunez, reforma urmăreşte să evite situaţiile în care angajaţii forţelor de ordine sunt plasaţi automat în arest preventiv pentru omor voluntar după folosirea armelor, chiar şi atunci când există indicii că au acţionat în limitele legii.

Argumentele Guvernului

Pentru a susţine necesitatea proiectului, ministrul invocă faptul că modificările legislative adoptate în 2017 nu au dus la o creştere a utilizării armelor de către poliţie.

Conform datelor Inspectoratului General al Poliţiei Naţionale (IGPN), citate de Nunez, numărul incidentelor în care s-a deschis focul a scăzut de la 394 în 2017 la 312 în 2018 şi la 217 în 2024, nivel inferior mediei anuale înregistrate în perioada 2012–2024.

Proiectul, susţinut de deputaţii blocului guvernamental şi modificat ulterior de Executiv, este contestat de organizaţiile pentru drepturile omului, precum şi de sindicatele magistraţilor şi avocaţilor.

Acestea consideră că iniţiativa introduce, în fapt, o prezumţie favorabilă forţelor de ordine în cazurile în care acestea folosesc armele de foc.

Amenzi mai mari pentru consumul de droguri

Printre celelalte măsuri prevăzute în proiectul de lege se numără majorarea amenzii fixe pentru consumul de stupefiante la 500 de euro.

Editor : Ana Petrescu

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