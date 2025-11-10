Live TV

Germania consideră că generalul ucrainean Valerii Zalujnîi a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream

Data actualizării: Data publicării:
Acumulare de gaze în apă, după sabotarea gazoductului Nord Stream. Foto: Profimedia Images
Acumulare de gaze în apă, după sabotarea gazoductului Nord Stream. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Imagine clară a modului în care o unitate militară de elită ucraineană a acționat” Scafandrul ucrainean Arestat la Rimini

Anchetatorii germani au stabilit că un grup de ucraineni care ar fi aruncat în aer conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică au acționat sub comanda lui Valerii Zalujnîi, pe atunci comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Wall Street Journal.

Timp de trei ani, o echipă de detectivi de elită s-a reunit în fiecare dimineață, în zilele lucrătoare, în jurul unei mese la sediul Poliției Federale Germane din Potsdam, lângă Berlin. Acum, ancheta lor privind identitatea celor responsabili de cel mai mare act de sabotaj din istoria modernă – bombardarea conductelor Nord Stream – amenință să fragmenteze sprijinul acordat Ucrainei, țara pe care o consideră responsabilă.

Polonia a refuzat deja să extrădeze unul dintre suspecți pentru a fi judecat în Germania. În schimb, îl consideră un erou pentru că a distrus o sursă vitală de venituri pentru mașina de război a președintelui rus Vladimir Putin.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, care a pus de mult timp sub semnul întrebării dependența Germaniei de energia rusă, a ridiculizat ancheta. Problema nu este că conducta a fost aruncată în aer, a spus el. „Problema este că a fost construită”.

„Imagine clară a modului în care o unitate militară de elită ucraineană a acționat”

The Wall Street Journal relatează că poliția germană, procurorii și alte persoane familiarizate cu cazul au elaborat ceea ce ei descriu ca fiind „o imagine clară a modului în care o unitate militară de elită ucraineană a efectuat atacurile sub supravegherea directă a comandantului suprem al Ucrainei de atunci, generalul Valerii Zalujnîi”.

Urmărind companiile de închiriere de bărci, numerele de telefon și numerele de înmatriculare ale mașinilor, o echipă de anchetă din Potsdam a strâns probe pentru ca autoritățile germane să emită mandate de arestare pentru trei soldați dintr-o unitate militară specială ucraineană și patru scafandri veterani, au declarat persoane familiarizate cu cazul.

Aceștia au adăugat că scopul sabotorilor era de a reduce veniturile Rusiei din petrol și legăturile sale economice cu Germania.

Scafandrul ucrainean

O dovadă decisivă a fost o fotografie alb-negru neclară, făcută de un radar german. Aceasta arăta fața unui scafandru ucrainean, pe care poliția l-a identificat folosind un software comercial de recunoaștere facială. În câteva minute, au găsit conturile sale de social media și site-urile profesionale cu linkuri către alți suspecți.

Scafandrul ucrainean, pe care echipa l-a urmărit până în Polonia, a fost transportat ulterior în Ucraina într-un BMW negru cu numere diplomatice, condus probabil de atașatul militar al Ucrainei la Varșovia.

Comandantul unității de sabotaj a fost găsit în Italia după o căutare extinsă. La început, detectivii aveau doar o fotografie de pașaport a unui bărbat zâmbitor, cu umeri lați și ochi albastru deschis, au spus persoane familiarizate cu ancheta.

Imaginea provenea dintr-un document de călătorie ucrainean pe care l-a folosit în timpul operațiunii – un pașaport autentic emis pe numele altei persoane, ceea ce, potrivit poliției, este tipic pentru operațiunile serviciilor speciale ucrainene. El nu era prezent pe rețelele de socializare, iar fotografia sa nu se afla în nicio bază de date europeană sau aliată.

În scurt timp, poliția de frontieră a unei țări prietene a găsit o potrivire. Bărbatul călătorise acolo în interes de afaceri.

Detectivii au obținut o copie a pașaportului său cu numele său real și data nașterii și l-au identificat ca fiind Serhii K., un veteran în vârstă de 46 de ani al Serviciului de Securitate al Ucrainei. El s-a alăturat unei unități speciale în prima zi a invaziei rusești la scară largă și a comandat o unitate de apărare aeriană în timpul bătăliei pentru Kiev în primele săptămâni ale războiului.

Judecătorii italieni vor decide până în decembrie dacă îl vor extrăda pe ucrainean în Germania. Poliția germană a pregătit deja un avion special pentru a-l transporta pe Serhii din Italia la Hamburg, unde va fi judecat.

La sfârșitul lunii octombrie, un tribunal din Bologna a decis să-l extrădeze pe Serhii Kuznețov în Germania, la cererea procurorilor locali. Apărarea a făcut apel la Curtea Supremă, care trebuie să ia o decizie în termen de o lună.

După aceea, Kuznetsov a intrat în greva foamei.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a raportat o deteriorare gravă a stării de sănătate a lui Serhii Kuznețov, care a fost arestat în Italia sub suspiciunea de implicare în explozia conductei de gaz Nord Stream.

Arestat la Rimini

Kuznețov a fost arestat la 21 august, la Rimini, în nord-estul Italiei, şi închis într-un penitenciar de înaltă securitate.

Serghii Kuznieţov a declarat că era, la vremea faptelor şi până în 2023, comandant al armatei ucrainene. El susţine că se afla în Ucraina la momentul comiterii faptelor.

Avocatul apărării consideră că statutul militar al clientului său de la vremea faptelor nu poate fi ignorat şi că acesta făcea din gazoduct, în opinia sa, ”o ţintă militară legitimă”, din cauza contextului războiului din Ucraina.

Ulterior, Kuznețov a intrat în greva foamei. Comisarul pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmitro Lubineț, a declarat că starea de sănătate a ucraineanului s-a deteriorat în mod accentuat.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
Digi Sport
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
avion pe stradă
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val...
Ultimele știri
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
india
Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană. Deocamdată nu se cunoaște numărul victimelor
mitropolit rus
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Kremlinul insistă că Lavrov nu a căzut în dizgrația lui Putin, chiar dacă nu poate spune exact când îl vor revedea rușii pe ministru
Război în Ucraina.
Rusia avansează pe frontul din Ucraina. Încă trei sate ar fi fost cucerite de către armata lui Vladimir Putin
soldati ucraineni
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dani Mocanu, somat de Poliția Română! Ce pedeapsă gravă riscă pentru evadare + Cum și-ar fi pregătit fuga
Fanatik.ro
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Codul Rutier 2025 despre dotările obligatorii pe timp de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt doar începutul...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...