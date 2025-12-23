Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial

Criminalii cibernetici au furat „mai multe criptomonede decât oricine altcineva”, adică 60 % din totalul mondial. Această „expropriere” servește, de asemenea, la alimentarea mașinii de război a regimului. Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”. Iar rezultatele - și anume, furturile - sunt uimitoare, atât ca număr, cât și drept „consecvență”, scrie Avvenire, din Italia.

Conform firmei globale de analiză Chainalysis, grupurile de hackeri cu legături nord-coreene au furat „în 2025 mai multe criptomonede decât oricine altcineva”, încasând aproximativ 2 miliarde de dolari, cu 51% mai mult față de anul precedent. Ponderea activelor digitale furate de hackerii nord-coreeni reprezintă 60% din totalul furturilor la nivel mondial, echivalentul a aproximativ 3,4 miliarde de dolari în 2025.

După cum subliniază Korea Herald, strategia generală a „piraților” de la Phenian s-a schimbat. Atacurile sunt mai puține, dar mai grave. Numărul total de incursiuni a scăzut cu 74% față de 2024, însă impactul lor a crescut semnificativ. „Când hackerii nord-coreeni atacă, vizează servicii mari și urmăresc un impact maxim”, se arată în raportul publicat de experții Chainalysis.

Anul care se apropie de sfârșit a fost marcat de ceea ce CNN a numit „cel mai mare jaf din istorie”, efectuat în februarie. Prada? 1,5 miliarde de dolari. Într-o singură lovitură. Ținta a fost Bybit, a doua cea mai mare bursă de criptomonede din lume, cu peste 40 de milioane de utilizatori. În câteva minute, hackerii au furat o sumă echivalentă cu o parte semnificativă din produsul intern brut al Coreei de Nord.

Un sistem de venituri structurat și dirijat de stat

Legăturile dintre aparatul de stat nord-coreean și puterea hackerilor sunt binecunoscute. Operațiunile de furt de criptomonede din Coreea de Nord „funcționează ca un sistem de venituri structurat și dirijat de stat: un aparat coordonat care combină activitățile cibernetice, sprijină serviciilor secrete, infrastructura financiară ilicită și parteneriatele cu facilitatori străini”.

Care sunt scopurile criptocriminalității? Este un element „important” pentru finanțele statului nord-coreean, „care generează capital la scară largă, susține prioritățile naționale și evită sancțiunile internaționale”. Și nu în ultimul rând, alimentează mașinăria de război.

Potrivit unui grup de experți ai Națiunilor Unite, între 2017 și 2023, Republica Populară Democrată Coreeană a furat active virtuale în valoare de 3 miliarde de dolari prin intermediul a 58 de atacuri cibernetice asupra platformelor de criptomonede. Pentru a-și maximiza potențialul cibernetic, Coreea de Nord a investit în infrastructură și modernizarea capacităților, consolidându-și „poziția de jucător excelent în acest sector”, acesta fiind unul dintre numeroasele paradoxuri dramatice ale țării: una dintre cele mai sărace țări din lume, care derulează în același timp unul dintre cele mai agresive programe de arme nucleare din lume.

Cu toate acestea, trebuie contestat stereotipul Coreei de Nord ca țară înapoiată din punct de vedere tehnologic, fiind vorba de o imagine care distorsionează realitatea. Regimul nord-coreean a început să dezvolte capabilități cibernetice moderne încă de la mijlocul anilor 1990.

Regimul lui Kim Jong-il a lansat cursuri de instruire în domeniul informaticii la universitățile din Phenian. Instruirea durează ani de zile, fiind capabilă să perfecționeze un sistem extrem de „sofisticat”.

