Live TV

Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial

Data publicării:
North Korea flag and handcuffed computer mouse. Combating computer crime, hackers and piracy
Hackeri nord-coreeni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Un sistem de venituri structurat și dirijat de stat

Criminalii cibernetici au furat „mai multe criptomonede decât oricine altcineva”, adică 60 % din totalul mondial. Această „expropriere” servește, de asemenea, la alimentarea mașinii de război a regimului. Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”. Iar rezultatele - și anume, furturile - sunt uimitoare, atât ca număr, cât și drept „consecvență”, scrie Avvenire, din Italia.

Conform firmei globale de analiză Chainalysis, grupurile de hackeri cu legături nord-coreene au furat „în 2025 mai multe criptomonede decât oricine altcineva”, încasând aproximativ 2 miliarde de dolari, cu 51% mai mult față de anul precedent. Ponderea activelor digitale furate de hackerii nord-coreeni reprezintă 60% din totalul furturilor la nivel mondial, echivalentul a aproximativ 3,4 miliarde de dolari în 2025.

După cum subliniază Korea Herald, strategia generală a „piraților” de la Phenian s-a schimbat. Atacurile sunt mai puține, dar mai grave. Numărul total de incursiuni a scăzut cu 74% față de 2024, însă impactul lor a crescut semnificativ. „Când hackerii nord-coreeni atacă, vizează servicii mari și urmăresc un impact maxim”, se arată în raportul publicat de experții Chainalysis.

Anul care se apropie de sfârșit a fost marcat de ceea ce CNN a numit „cel mai mare jaf din istorie”, efectuat în februarie. Prada? 1,5 miliarde de dolari. Într-o singură lovitură. Ținta a fost Bybit, a doua cea mai mare bursă de criptomonede din lume, cu peste 40 de milioane de utilizatori. În câteva minute, hackerii au furat o sumă echivalentă cu o parte semnificativă din produsul intern brut al Coreei de Nord.

Un sistem de venituri structurat și dirijat de stat

Legăturile dintre aparatul de stat nord-coreean și puterea hackerilor sunt binecunoscute. Operațiunile de furt de criptomonede din Coreea de Nord „funcționează ca un sistem de venituri structurat și dirijat de stat: un aparat coordonat care combină activitățile cibernetice, sprijină serviciilor secrete, infrastructura financiară ilicită și parteneriatele cu facilitatori străini”.

Care sunt scopurile criptocriminalității? Este un element „important” pentru finanțele statului nord-coreean, „care generează capital la scară largă, susține prioritățile naționale și evită sancțiunile internaționale”. Și nu în ultimul rând, alimentează mașinăria de război.

Potrivit unui grup de experți ai Națiunilor Unite, între 2017 și 2023, Republica Populară Democrată Coreeană a furat active virtuale în valoare de 3 miliarde de dolari prin intermediul a 58 de atacuri cibernetice asupra platformelor de criptomonede. Pentru a-și maximiza potențialul cibernetic, Coreea de Nord a investit în infrastructură și modernizarea capacităților, consolidându-și „poziția de jucător excelent în acest sector”, acesta fiind unul dintre numeroasele paradoxuri dramatice ale țării: una dintre cele mai sărace țări din lume, care derulează în același timp unul dintre cele mai agresive programe de arme nucleare din lume.

Cu toate acestea, trebuie contestat stereotipul Coreei de Nord ca țară înapoiată din punct de vedere tehnologic, fiind vorba de o imagine care distorsionează realitatea. Regimul nord-coreean a început să dezvolte capabilități cibernetice moderne încă de la mijlocul anilor 1990.

Regimul lui Kim Jong-il a lansat cursuri de instruire în domeniul informaticii la universitățile din Phenian. Instruirea durează ani de zile, fiind capabilă să perfecționeze un sistem extrem de „sofisticat”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
4
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
soldat rus-calare
5
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hacker la laptop și telefon
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri dezvăluie cum comit tinerii infracțiuni cibernetice uriașe
profimedia-1030621698
Nouă militari nord-coreeni au murit în Ucraina, în timpul unei misiuni de patru luni
monede bitcoin
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi raportate la ANAF. Ce date vor ajunge la fisc și de când se aplică noile reguli
Kim Jong Un
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9432
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge...
tavan prabusit - piscina - sibiu
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a...
GabrielResources_rosia montana
ANAF anunţă că a început executarea silită a acţiunilor deţinute de...
PROTEST_PRO_GEORGESCU_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Condamnare definitivă pentru un susținător al lui Călin Georgescu...
Ultimele știri
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Acest lucru a schimbat cursul serii”
Jackpotul de la loteria Powerball din SUA i-ar putea aduce câştigătorului un cadou de Crăciun de 1,7 miliarde de dolari
Premierul Giorgia Meloni le recomandă angajaţilor să se odihnească de Crăciun: Vine un an şi mai greu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au...
Fanatik.ro
Agenția care păzește companii de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Ce este interzis să faci în Ajun de Crăciun 2025 ca să nu alungi norocul din casă. Tradiții și obiceiuri pe...
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...