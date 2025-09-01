Hamas anunță că „Gaza nu e de vânzare” și denunță planul american pentru teritoriul palestinian

Un reprezentant al mişcării teroriste palestiniene Hamas a afirmat luni că Gaza „nu este de vânzare”, după ce cotidianul american The Washington Post a relatat că planul SUA pentru Fâşia Gaza după război prevede strămutarea întregii populaţii a acestui teritoriu palestinian, care ar urma să fie plasat sub administraţie americană timp de zece ani pentru a fi transformat într-un centru turistic şi tehnologic, transmite AFP, preluată de Agerpres.



''Gaza nu este de vânzare'', a declarat pe social media Bassem Naim, membru al biroului politic al Hamas, precizând că enclava este ''o parte integrantă a marii patrii palestiniene''. El a accentuat ''refuzul Hamas şi al poporului palestinian'' faţă de acest plan.



''Hamas respinge toate planurile care ne deplasează poporul şi menţin ocupantul pe pământurile noastre'', a declarat un alt responsabil Hamas, sub acoperirea anonimatului.

Plan de 38 de pagini

Planul de 38 de pagini, consultat de cotidianul american, prevede relocarea "voluntară" a celor aproximativ două milioane de locuitori din Fâşia Gaza în alte ţări sau în zone securizate din teritoriu, devastat de aproape doi ani de război, în timp ce acesta este reconstruit.



Cei care sunt de acord să plece ar primi 5.000 de dolari în numerar, precum şi asistenţă care să acopere patru ani de chirie şi un an de alimente, conform planului.



Între timp, proprietarilor de terenuri li s-ar oferi "jetoane digitale", care ar putea fi folosite pentru a finanţa o nouă viaţă în altă parte sau schimbate cu un apartament într-unul dintre cele şase până la opt noi "oraşe inteligente, alimentate de inteligenţă artificială" care vor fi construite în Gaza.

GREAT Trust

Fabrici de maşini electrice, centre de date şi hoteluri ar urma să fie finanţate prin investiţii publice şi private.



Teritoriul palestinian ar urma să fie plasat sub administrarea unei entităţi numite Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust, în timpul reconstrucţiei. Planul prevede ca acest organism să guverneze timp de zece ani înainte de a face loc unei "entităţi palestiniene reformate şi deradicalizate".







Editor : M.C