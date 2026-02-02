Haos în justiția din Polonia: mii de persoane divorțate ar putea fi încă căsătorite legal

Live TV

Wedding couple Divorce
Polonezii divorțați descoperă că ar putea fi, de fapt, încă căsătoriți, pe fondul haosului din justiție. Foto: Getty Images
„Neo-judecătorii" și hotărâri considerate inexistente Miza reformelor și rolul Consiliului Magistraturii Criză juridică transformată în armă politică

Mii de polonezi care credeau că sunt divorţaţi de mult timp descoperă o posibilitate tulburătoare: s-ar putea să fie în continuare căsătoriţi din punct de vedere legal. Confuzia este un rezultat neaşteptat al luptei de ani de zile din Polonia împotriva politizării sistemului judiciar, care se extinde şi în viaţa de zi cu zi, în timp ce guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk încearcă să anuleze reformele sistemului juridic impuse de predecesorii săi naţionalişti, notează Politico.

Problema a apărut în ianuarie în oraşul Giżycko, din nord-estul ţării, unde un cuplu divorţat s-a prezentat în faţa instanţei pentru a finaliza formalităţile de rutină privind împărţirea bunurilor. În schimb, li s-a spus că, în ochii statului, ei nu au divorţat niciodată.

Cazul se reduce la măsurile luate de administraţia pro-UE a lui Tusk pentru a respinge deciziile unor judecători numiţi sub administraţia de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), care a condus guvernul Poloniei între 2015 şi 2023.

„Neo-judecătorii” și hotărâri considerate inexistente

Judecătorul din Giżycko a decis că hotărârea iniţială de divorţ a cuplului era „inexistentă” din punct de vedere legal, deoarece a fost semnată de unul dintre „neo-judecătorii” numiţi în cadrul reformelor concepute de fostul ministru al Justiţiei, Zbigniew Ziobro.

Instanţele UE au decis ulterior că reforma lui Ziobro a subminat independenţa judiciară, lăsând guvernul lui Tusk să se confrunte cu problema modului în care să desfiinţeze sistemul fără a submina securitatea juridică.

Nu este clar câte hotărâri similare pot exista în Polonia, dar amploarea fenomenului este vastă. Ţara înregistrează aproximativ 57.000 de divorţuri pe an, iar zeci de mii de cazuri de rutină, inclusiv divorţuri, ar fi putut fi soluţionate de judecători numiţi în cadrul sistemului contestat.

Kinga Skawińska-Pożyczka, avocată la firma Dubois i Wspólnicy din Varşovia, a declarat că decizia este eronată şi ar trebui anulată în apel, argumentând că o instanţă care se ocupă de un litigiu privind proprietatea nu ar fi trebuit să pună la îndoială validitatea unei hotărâri definitive de divorţ. „Hotărârea din Giżycko ar trebui tratată ca o excepţie, nu ca o regulă”, a spus ea.

Alţii au avertizat însă că chiar şi hotărârile izolate pot avea consecinţe mai ample. „Un sistem care începe să-şi pună la îndoială propriile hotărâri încetează să mai fie un sistem”, a declarat Bartosz Stasik, avocat din Wrocław. „Nimeni nu vrea să fie cel care le spune mii de oameni că divorţurile, moştenirile sau hotărârile lor nu există – dar fiecare avalanşă începe cu o singură piatră.”

Miza reformelor și rolul Consiliului Magistraturii

În centrul disputei se află Consiliul Naţional al Magistraturii (KRS), un organism care numeşte judecătorii. În 2017, guvernul Lege şi Justiţie al lui Ziobro a rescris regulile, astfel încât parlamentul, şi nu judecătorii, să aleagă majoritatea membrilor săi.

Până când instanţele UE s-au pronunţat, sute de judecători fuseseră deja numiţi sau promovaţi în cadrul noului sistem, inclusiv cei care se ocupau de cazuri cotidiene, cum ar fi ipoteci, moşteniri şi divorţuri.

Guvernul lui Tusk a încercat să limiteze consecinţele disputelor privind neo-judecătorii. O propunere care se află în curs de adoptare în parlament ar permite cuplurilor fără copii să divorţeze administrativ la oficiile de stare civilă, ocolind complet instanţele.

Criză juridică transformată în armă politică

Ministrul justiţiei, Waldemar Żurek, a calificat hotărârea din Giżycko ca fiind „foarte îngrijorătoare”, avertizând că criza legată de neo-judecători a pătruns în „cele mai sensibile domenii ale vieţii cetăţenilor – chestiuni familiale, financiare şi certitudinea juridică de bază”.

El a dat vina pe reformele lui Ziobro pentru această situaţie. Żurek a menţionat şi preşedintele Karol Nawrocki, un aliat al PiS, ale cărui ameninţări repetate cu veto au blocat legislaţia guvernamentală menită să repare statul de drept. Cetăţenii, a spus el, „nu pot fi obligaţi să plătească preţul pentru decizii politice asupra cărora nu au avut nicio influenţă”.

Legiuitorii PiS şi aliaţii lor au folosit hotărârea ca dovadă a colapsului instituţional sub Tusk.

Din Budapesta, unde a primit azil politic, Ziobro a declarat că hotărârea arată că guvernul este dispus să provoace „haos şi anarhie reale” pentru a-i submina reformele, chiar dacă asta înseamnă distrugerea vieţilor oamenilor obişnuiţi.

În cadrul unei dezbateri parlamentare aprinse, parlamentarii PiS au calificat propunerea guvernului privind divorţurile extrajudiciare drept „un atac la adresa căsătoriei”, în timp ce grupurile juridice conservatoare şi mass-media de dreapta au acuzat, de asemenea, guvernul că recunoaşte că sistemul judiciar nu mai funcţionează.

Cu alegerile parlamentare programate pentru anul viitor, PiS a identificat în mod clar ceea ce consideră a fi o linie de atac eficientă. Asta înseamnă că lupta pentru sistemul judiciar devine rapid un pariu politic asupra cui vor da vina alegătorii pentru haos – autorii iniţiali ai reformelor din era PiS sau cei care încearcă să le anuleze.

În timp ce Coaliţia Civică a lui Tusk este în continuare în fruntea sondajelor, sprijinul pentru partenerii săi de coaliţie a scăzut, crescând perspectiva ca acesta să piardă puterea chiar dacă partidul său va termina pe primul loc.

