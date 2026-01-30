Polonia a semnat contracte pentru zidul anti-drone „cel mai modern din Europa”. Donald Tusk: „Un moment istoric”

Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP.

„Este un moment istoric (...), ne aflăm într-adevăr în faţa unei cotituri absolute în materie de apărare eficientă şi performantă a frontierei”, a spus premierul polonez Donald Tusk.

După implementarea programului, graniţa poloneză va fi „cea mai bine protejată din Europa”.

Costul va fi de aproape 3,6 miliarde de euro şi va fi acoperit în mare parte de fonduri europene SAFE (instrumentul Acţiunea pentru Securitatea Europei), a precizat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Sistemul despre care Tusk a susținut că va fi „cel mai modern din Europa” are numele de cod SAN va fi format din 18 baterii anti-drone, 52 de plutoane de trăgători, 18 plutoane de comandă şi circa 700 de vehicule. Kosiniak-Kamysz a promis că va fi complet operaţional în doi ani.

Realizarea va implica cooperarea cu mai multe companii poloneze de stat şi private şi cu grupul norvegian Kongsberg. Acesta a transmis vineri că va furniza 18 baterii CUAS în valoare de circa 16 miliarde de coroane norvegiene (1,4 miliarde de euro).

Polonia a investit deja miliarde de euro într-un program de modernizare rapidă a armatei, cu mai multe contracte de achiziţie de armament, de teama ameninţării ruse după invazia forţelor Moscovei în Ucraina, a menționat sursa citată.

Sistemul anti-drone a devenit o necesitate după ce în septembrie 2025 forţele poloneze şi aliate din NATO au fost nevoite să ridice de la sol aviaţia de vânătoare, când aproximativ 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei. Avioanele nu au reuşit însă să doboare decât trei drone.

Programul SAN va completa apărarea antiaeriană multistratificată în curs de realizare, din care mai fac parte programul Wisla cu sisteme americane Patriot cu rază medie de acţiune, programul Narew bazat pe rachete antiaeriene britanice cu rază scurtă, şi programul aşa-numit cu rază foarte scurtă de acţiune Pilica+.

Costurile totale ale apărării antiaeriene modernizate se vor ridica la 250 de miliarde de zloţi (59 de miliarde de euro), a transmis ministrul Apărării.

