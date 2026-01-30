Live TV

Polonia a semnat contracte pentru zidul anti-drone „cel mai modern din Europa”. Donald Tusk: „Un moment istoric”

Data publicării:
profimedia-1043019034-1-scaled
Dronă rusească. Sursa: Profimedia Images

Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, relatează AFP.

„Este un moment istoric (...), ne aflăm într-adevăr în faţa unei cotituri absolute în materie de apărare eficientă şi performantă a frontierei”, a spus premierul polonez Donald Tusk.

După implementarea programului, graniţa poloneză va fi „cea mai bine protejată din Europa”.

Costul va fi de aproape 3,6 miliarde de euro şi va fi acoperit în mare parte de fonduri europene SAFE (instrumentul Acţiunea pentru Securitatea Europei), a precizat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Sistemul despre care Tusk a susținut că va fi „cel mai modern din Europa” are numele de cod SAN va fi format din 18 baterii anti-drone, 52 de plutoane de trăgători, 18 plutoane de comandă şi circa 700 de vehicule. Kosiniak-Kamysz a promis că va fi complet operaţional în doi ani.

Realizarea va implica cooperarea cu mai multe companii poloneze de stat şi private şi cu grupul norvegian Kongsberg. Acesta a transmis vineri că va furniza 18 baterii CUAS în valoare de circa 16 miliarde de coroane norvegiene (1,4 miliarde de euro).

Polonia a investit deja miliarde de euro într-un program de modernizare rapidă a armatei, cu mai multe contracte de achiziţie de armament, de teama ameninţării ruse după invazia forţelor Moscovei în Ucraina, a menționat sursa citată.

Sistemul anti-drone a devenit o necesitate după ce în septembrie 2025 forţele poloneze şi aliate din NATO au fost nevoite să ridice de la sol aviaţia de vânătoare, când aproximativ 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei. Avioanele nu au reuşit însă să doboare decât trei drone.

Programul SAN va completa apărarea antiaeriană multistratificată în curs de realizare, din care mai fac parte programul Wisla cu sisteme americane Patriot cu rază medie de acţiune, programul Narew bazat pe rachete antiaeriene britanice cu rază scurtă, şi programul aşa-numit cu rază foarte scurtă de acţiune Pilica+.

Costurile totale ale apărării antiaeriene modernizate se vor ridica la 250 de miliarde de zloţi (59 de miliarde de euro), a transmis ministrul Apărării.

Citește și:

Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect

Europa își face scut contra amenințărilor aeriene. Cum va funcționa „zidul anti-drone” luat în discuție la summitul din Copenhaga

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
4
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
5
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pinguini
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel mai mult de SUA și prăbușirea NATO nu vor să investească în apărare
Ilustratie Rusia vs Europa
Dezinformare și sabotaj: războiul hibrid al Rusiei slăbește coeziunea Europei. „Nu are nevoie de o confruntare directă”
aeroportul din Herson distrus / clădire incendiată / un soldat rus lansează o dronă
„Herson este doar începutul”. Scene post-apocaliptice în orașul din Ucraina invadat de roboți zburători. „Nu există scăpare”
Radoslaw Sikorski
Ministrul de Externe al Poloniei îi cere lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la Starlink
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: A...
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile...
avocata adriana georgescu selfie
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
Ultimele știri
Protest cu sute de angajați la rafinăria Petromidia. Motivul pentru care salariații au ieșit în stradă și ce s-a discutat la negocieri
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii
Tragere la sorți playoff Europa League. Duel românesc: PAOK Salonic - Celta Vigo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”