Ministrul de Externe al Poloniei îi cere lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la Starlink

Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marți lui Elon Musk să întrerupă accesul Rusiei la rețeaua de comunicații prin satelit Starlink, acuzând că serviciul este folosit de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.

„Hei, om mare, @elonmusk, de ce nu-i împiedici pe ruşi să folosească Starlink pentru a viza oraşele ucrainene? A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”, a scris Radoslaw Sikorski pe contul său de X.

Sikorski, care este şi vicepremier în guvernul pro-ucrainean al Poloniei, a răspuns la o postare a Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW) despre utilizarea militară a reţelei Starlink de către Rusia.

„Forţele ruseşti folosesc din ce în ce mai mult sistemele de sateliţi Starlink pentru a extinde raza de acţiune a dronelor lor de atac BM-35 cu scopul de a efectua atacuri la distanţă medie împotriva ariegardei Ucrainei”, afirmă ISW.

„Presupusa rază de acţiune de 500 de kilometri a dronelor BM-35 conectate la Starlink plasează cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Moldovă şi părţi din Polonia, România şi Lituania în raza de acţiune a acestor drone dacă sunt lansate din Rusia sau din Ucraina ocupată”, adaugă institutul.

Conform serviciilor de informaţii ucrainene, terminalele Starlink obţinute de armata rusă au fost achiziţionate prin canale paralele, cum ar fi importuri de către ţări terţe, şi nu printr-o vânzare oficială de către compania lui Elon Musk. Miliardarul a negat în februarie 2024 că terminale Starlink au fost vândute Rusiei.

O închidere generală a sistemului Starlink în Ucraina ar fi complicată de faptul că acesta este utilizat pe scară largă şi de armata ucraineană pentru comunicaţiile sale.

Rusia lansează zilnic drone de atac împotriva trupelor ucrainene de pe linia frontului, dar şi împotriva infrastructurilor energetice, a reţelei de transport şi a zonelor rezidenţiale din întreaga Ucraină.

Numai în cursul nopţii de luni spre marţi, un total de 165 de drone ruseşti au fost lansate împotriva ţării, dintre care 135 au fost doborâte, potrivit apărării aeriene ucrainene.

Editor : M.I.