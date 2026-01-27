Live TV

Ministrul de Externe al Poloniei îi cere lui Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la Starlink

Data publicării:
Radoslaw Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski. Foto: Profimedia

Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, i-a cerut marți lui Elon Musk să întrerupă accesul Rusiei la rețeaua de comunicații prin satelit Starlink, acuzând că serviciul este folosit de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.

„Hei, om mare, @elonmusk, de ce nu-i împiedici pe ruşi să folosească Starlink pentru a viza oraşele ucrainene? A face bani din crimele de război îţi afectează imaginea”, a scris Radoslaw Sikorski pe contul său de X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sikorski, care este şi vicepremier în guvernul pro-ucrainean al Poloniei, a răspuns la o postare a Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW) despre utilizarea militară a reţelei Starlink de către Rusia.

„Forţele ruseşti folosesc din ce în ce mai mult sistemele de sateliţi Starlink pentru a extinde raza de acţiune a dronelor lor de atac BM-35 cu scopul de a efectua atacuri la distanţă medie împotriva ariegardei Ucrainei”, afirmă ISW.

„Presupusa rază de acţiune de 500 de kilometri a dronelor BM-35 conectate la Starlink plasează cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Moldovă şi părţi din Polonia, România şi Lituania în raza de acţiune a acestor drone dacă sunt lansate din Rusia sau din Ucraina ocupată”, adaugă institutul.

Conform serviciilor de informaţii ucrainene, terminalele Starlink obţinute de armata rusă au fost achiziţionate prin canale paralele, cum ar fi importuri de către ţări terţe, şi nu printr-o vânzare oficială de către compania lui Elon Musk. Miliardarul a negat în februarie 2024 că terminale Starlink au fost vândute Rusiei.

O închidere generală a sistemului Starlink în Ucraina ar fi complicată de faptul că acesta este utilizat pe scară largă şi de armata ucraineană pentru comunicaţiile sale.

Rusia lansează zilnic drone de atac împotriva trupelor ucrainene de pe linia frontului, dar şi împotriva infrastructurilor energetice, a reţelei de transport şi a zonelor rezidenţiale din întreaga Ucraină.

Numai în cursul nopţii de luni spre marţi, un total de 165 de drone ruseşti au fost lansate împotriva ţării, dintre care 135 au fost doborâte, potrivit apărării aeriene ucrainene.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Donald Trump dublu
2
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
3
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
4
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Delcy Rodriguez
5
„Gata cu ordinele Washingtonului!” Președinta interimară a Venezuelei cere SUA să nu se...
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Andrii Sibiha
Ministrul de Externe de la Kiev: Ucraina și Rusia vor semna acorduri de pace separate cu SUA. Zelenski, gata de o întâlnire cu Putin
ofiteri fsb urca un tanar in duba
FSB va putea decide oprirea internetului în Rusia. Proiectul de lege votat de Duma de Stat
petrolier
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania
elon musk tesla
Acuzații șocante împotriva lui Elon Musk într-un documentar Sky: „Sunt convins că l-a cumpărat pe Trump”
luna
Cursa pentru prima centrală nucleară pe Lună: Rusia anunță că va lansa trei module până în 2035. Planul ambițios al NASA
Recomandările redacţiei
camion care transporta lemne
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a...
accident tm
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți...
ICE Crackdown 2026: Minneapolis Operation Metro Surge
Un bărbat a fost rănit grav după ce a fost împuşcat de agenții ICE în...
ilie bolojan si radu miruta la o intalnire de lucru
Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de...
Ultimele știri
Netanyahu spune că organizarea alegerilor acum ar fi o greşeală: „Ultimul lucru de care avem nevoie acum”
SUA anunţă un exerciţiu militar aerian în Orientul Mijlociu. Iranul spune că poate bloca Strâmtoarea Ormuz dacă este atacat
Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „I-am cerut un sfat”
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială pe care o...
Adevărul
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Newsweek
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensiile 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță”
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...