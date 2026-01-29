„Herson este doar începutul”. Scene post-apocaliptice în orașul din Ucraina invadat de roboți zburători. „Nu există scăpare”

Atacurile rusești asupra civililor în orașul Herson din sudul Ucrainei au forțat multe aspecte importante ale vieții locuitorilor să fie mutate în subteran, oferind o imagine a unui viitor post-apocaliptic în care roboții zburători vânează orice mișcă la suprafață, iar străzile sunt pline de plase antidrone, adăposturi de beton și sisteme de bruiaj.

În Herson, un oraș cu bulevarde largi și vile impunătoare din epoca țaristă, locuitorii se tem să stea sub cerul liber. Întreg orașul se află în raza de acțiune a dronelor „quadcopter” pe care Moscova le lansează de pe malul opus al râului Nipru.

„Nu poți să fugi mai repede decât o dronă”, a spus Tania Leșcenko (36 de ani), după ce a verificat un grup de chat online unde locuitorii din Herson postează mesaje de avertizare atunci când aud că se apropie dronele. „Este înfricoșător.”

În jur de 200 de civili au fost uciși și 2.000 au fost răniți în atacurile cu drone lansate asupra Ucrainei în ultimul an, potrivit autorităților. Ucrainenii folosesc expresia „safari de oameni” (sau „safari cu drone”) când se referă la acest gen de atacuri – operatori de drone ruși care aruncă grenade asupra oamenilor ce lucrează în grădini sau se plimbă pe străzi.

Populația orașului a scăzut la aproximativ 65.000, după ce trei sferturi din locuitorii orașului au părăsit Hersonul, care a devenit acum locul unde se comit cele mai multe crime de război cu drone de pe tot globul, potrivit New York Times.

Ucrainenii au montat plase antidrone pe distanțe de zeci de kilometri pentru a prinde dronele rusești înainte ca acestea să ajungă la țintă și să explodeze. Foto: Profimedia Images

Viața se mută în subteran

Spitale, maternități, birouri guvernamentale, teatre și zeci de alte instituții își desfășoară acum activitatea în adăposturi subterane. Locurile de joacă din parcuri au fost mutate în subsoluri, iar toate școlile țin cursurile online.

Ucrainenii au apelat la diverse metode pentru a se apăra de drone, dar niciuna din ele nu este perfectă. Armata a construit un zid de antene cu care bruiază semnalul radio prin care dronele sunt controlate de la distanță. Au fost montate pe distanțe de zeci de kilometri plase menite să prindă dronele înainte ca acestea să ajungă la țintă și să explodeze, iar pe trotuare, au fost ridicate 250 de adăposturi de beton unde oamenii se pot refugia în timpul unui atac.

Muncitorii care ies afară să repare plasele antidrone sau avarii provocate de atacurile armatei ruse au la ei detectoare de drone. Aceste aparate interceptează imaginile transmise de camera dronelor în timp ce rușii caută noi ținte.

Dacă te vezi pe tine sau îți vezi mașina pe ecranul detectorului, știi că ești în vizorul unei drone rusești. Chiar acest lucru i s-a întâmplat odată lui Iaroslav Șanko, administratorul civil-militar al orașului – un post similar cu cel de primar.

„Trebuie să ajungi la viteza maximă și să manevrezi” mașina astfel încât să ieși din câmpul vizual al dronei, a povestit Șanko. Șoferul său a reușit să scape de dronă după o cursă nebună prin oraș, în care a mers cu peste 130 de kilometri la oră pe alei înguste și luând fiecare curbă în mare viteză.

Utilizarea dronelor mici cu patru rotoare în război a făcut ca armele ghidate de mare precizie să fie disponibile acum fără investiții de zeci sau sute de mii de dolari. Foto: Profimedia Images

„O nouă realitate pentru civilii din zonele de conflict”

Grupurile care apără drepturile omului spun că și alte orașe devastate de război sau de găștile de infractori din alte părți ale lumii vor arăta la fel ca Herson în viitor.

Utilizarea dronelor mici cu patru rotoare în război a făcut ca armele ghidate de mare precizie să fie disponibile acum fără investiții de zeci sau sute de mii de dolari, așa cum se întâmpla înainte.

Acestea au fost folosite, spre exemplu, pentru a ataca civili în războiul din Sudan și în conflictele cu cartelurile de droguri din Mexic.

„Herson este cel mai clar exemplu de campanie pentru atacarea civililor cu drone quadcopter, dar acesta este doar începutul a ceea ce ne temem că va deveni o nouă realitate pentru civilii din zonele de conflict” din toată lumea, a spus Belkis Wille, director asociat al Observatorului pentru Drepturile Omului.

„Costul atacării civililor a scăzut foarte mult”, a mai spus Wille.

Herson este doar începutul a ceea ce experții se tem că va fi o nouă realitate pentru civilii din zonele de conflict din toată lumea. Foto: Profimedia Images

Patru ani de teroare în Herson. Locuitorii nu au avut niciun moment de liniște

Locuitorii din Herson nu au avut niciun moment de răgaz în cei patru ani de război. La început, forțele ruse au ocupat orașul timp de nouă luni, apoi s-au retras – nu înainte de a lua cu ei rămășițele prințului Grigori Potemkin, un aristocrat rus din secolul al XVIII-lea și favorit al împărătesei Ecaterina cea Mare, care este considerat fondatorul Hersonului și fusese înmormântat într-o biserică din oraș.

După ce trupele ucrainene au eliberat orașul, în noiembrie 2022, forțele ruse au început să tragă focuri de artilerie înspre Herson de pe malul opus al râului Nipru.

Odată ce dronele mici și ieftine au fost transformate în arme letale, un an mai târziu, o început din nou teroarea.

Atacurile cu drone sunt atât de frecvente în Herson încât oamenii au uitat de accidentele de mașină, după cum povestesc chiar localnicii. Pacienții care reușesc să supraviețuiască atacurilor privesc apoi filmările din drone postate online de ruși, unde pot vedea cum au fost atacați.

Orașul Herson a devenit acum locul unde se comit cele mai multe crime de război cu drone de pe tot globul. Foto: Profimedia Images

Odată ce o dronă se apropie de țintă, este aproape imposibil să mai scape, a povestit și Mikola Hiadamaka (67 de ani), un șofer ieșit la pensie care a fost rănit într-un atac cu dronă, după ce a încercat să se ascundă în casă. „Nu există scăpare.”

Un aspect înspăimântător al atacurilor cu drone este senzația pe care o ai atunci când ești atacat: în spatele robotului zburător care te vânează simți că este un om care te caută și se pregătește să lanseze atacul.

„Există cineva în spatele dronei, o controlează”, a spus Volodimir Oleiniciuc (52 de ani), care administrează o parcare în Herson și a fost rănit într-un atac cu dronă după ce s-a ascuns sub o baracă. „L-am auzit cum mă căuta.”

