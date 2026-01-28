Live TV

„Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”. Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din flota-fantomă a lui Putin

Data publicării:
petrolier
Circa 600 de nave se află pe lista de sancţiuni impuse Rusiei de către UE. Sursa foto: X
Ucraina a cerut miercuri Uniunii Europene „să nu se teamă” şi să acţioneze „fizic” împotriva aşa-numitei „flote-fantomă” utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul. Kievul a dat exemplu petrolierele având legătură cu Venezuela, confiscate de Statele Unite.

În timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Moscovei, reprezentantul special al preşedinţiei ucrainene pentru politica de sancţiuni, Vladislav Vlasiuk, a declarat, de asemenea, că mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte componentele occidentale găsite în armamentul rusesc, dovadă că Rusia eludează sancţiunile.

Solicitând „acţiuni robuste”, în timpul unei conferinţe de presă la ambasada Ucrainei din capitala Germaniei, el a afirmat că doar o presiune sporită asupra Moscovei „ar ajuta”, în timpul negocierilor, pentru „a pune capăt acestui război”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”

Oficialul ucrainean a mai spus că volumul de petrol transportat de „flota-fantomă” a Rusiei a fost acelaşi în 2025 ca în anul precedent, jucând un rol cheie în finanţarea efortului de război rusesc.

„Dacă unele ţări UE ar începe să oprească fizic aceste nave, vă pot promite că nu s-ar întâmpla nimic, deoarece ruşii nu sunt atât de înfricoşători pe cât vor să pară. Nu vă fie teamă, haideţi să acţionăm”, a declarat el, spunând că doreşte să reducă volumul de petrol transportat cu 10-20%.

„Am apreciat acţiunile recente ale guvernului american cu privire la şase sau şapte petroliere, unele având legătură cu Rusia. Credem că aceasta este o modalitate foarte eficientă de a implementa sancţiuni”, a adăugat oficialul ucrainean, referindu-se la confiscarea navelor având legătură cu Venezuela.

Componente occidentale în dronele rachetele ruseşti

În ceea ce priveşte componentele occidentale găsite în dronele şi rachetele ruseşti lansate împotriva Ucrainei, Vlasiuk a cerut acţiuni, în special din partea Germaniei.

„Mă voi abţine de la a numi aceste companii (implicate) pentru moment, dar să vedem ce putem face în două săptămâni. Va depinde de acţiunile pe care le vom vedea din partea guvernului german”, a declarat el.

În discursul rostit săptămâna trecută la Forumul Economic de la Davos, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a acuzat aliaţii europeni de lipsă de fermitate faţă de Moscova, considerând că Europei, „pierdute” în confruntarea cu Donald Trump, îi lipseşte „voinţa politică” în faţa lui Vladimir Putin.

