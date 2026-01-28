Ce s-a întâmplat cu cei doi ruși de pe petrolierul „Marinera”, capturat de SUA în Atlantic

Cei doi membri ruşi ai echipajului petrolierului „Marinera”, capturat de SUA pe 7 ianuarie în zona de nord a Atlanticului deşi naviga sub pavilionul Rusiei, au fost eliberaţi, a anunţat miercuri Ministerul rus de Externe.

Acest petrolier, denumit iniţial „Bella 1” şi aflat sub sancţiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul, era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela, şi reuşise să scape unei prime tentative americane de interceptare.

Între timp, petrolierul a fost redenumit „Marinera”, a fost înregistrat în Rusia şi a arborat pavilion rusesc. Nava a fost în cele din urmă capturată de marina militară americană în partea de nord a Atlanticului, deşi Rusia trimisese în zonă cel puţin o navă militară sau un submarin pentru a proteja petrolierul şi a avertizat SUA şi celelalte state occidentale să respecte libertatea de navigaţie în apele internaţionale.

Iniţial, Rusia a protestat vehement faţă de acţiunea SUA, dar ulterior şi-a nuanţat poziţia şi a estimat că decizia sa de a înregistra nava şi de a-i permite să arboreze pavilionul rusesc nu a fost adecvată. Dar săptămâna trecută Moscova şi-a manifestat nemulţumirea faţă de Washington pentru întârzierea eliberării celor doi membri ruşi ai echipajului, respectiv căpitanul petrolierului şi ofiţerul secund.

La o săptămână după interceptarea navei, aceasta a fost localizată la nord de Scoţia. Guvernul de la Londra a confirmat apoi că petrolierul intrase în apele teritoriale britanice „pentru a-şi reface stocul de provizii esenţiale”.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat doar că, „la cererea autorităţilor americane, membrilor de echipaj li s-a permis să debarce şi să îşi continue călătoria”. Potrivit unei surse guvernamentale, 26 dintre cei 28 de membri ai echipajului au debarcat pe teritoriul britanic şi au fost verificaţi de oficialii de imigrare înainte de a li se permite să-şi continue călătoria.

Editor : M.I.