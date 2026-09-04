Live TV

Iarnă neobișnuit de caldă în Noua Zeelandă. 2026, al treilea cel mai călduros sezon din istorie

Data publicării:
noua zeelanda
Reflexia munților în Lacul Matheson, Noua Zeelandă. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Noua Zeelandă a înregistrat în 2026 a treia cea mai caldă iarnă din istorie, cu o temperatură medie la nivel naţional de 9,7 grade Celsius, a anunţat vineri organizaţia Earth Sciences New Zealand.

Temperatura s-a situat cu 1,1 grade Celsius peste media iernii din perioada 1991-2020, ceea ce o face a treia cea mai caldă iarnă de la debutul seriei de măsurători ale temperaturii la cele şapte staţii meteorologice din ţară, în 1909, a precizat agenţia într-un comunicat citat de agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres.

Căldura excepţională din luna iunie şi o iarnă relativ caldă în Insula de Sud au fost caracteristicile dominante ale climatului sezonier general al ţării, în timp ce temperaturile s-au situat aproape de valorile medii în anumite zone din Northland, Auckland, Waikato, partea estică a regiunii Bay of Plenty şi Gisborne de pe Insula de Nord, se precizează în comunicat.

Precipitaţiile din cursul iernii australe din Noua Zeelandă s-au situat peste sau cu mult peste valorile normale în Southland, Otago, sudul şi zona interioară a regiunii Canterbury şi pe Coasta de Vest a Insulei de Sud, în timp ce în mari regiuni ale Insulei de Nord s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii sub nivelul normal, a precizat agenţia.

Citește și: Franța a avut cea mai fierbinte vară din istorie. Recordurile doborâte de canicula extremă în 2026

Precipitaţiile abundente şi cu impact puternic din perioada 5-9 iulie au afectat zonele estice ale ţării, fiind declarate trei stări de urgenţă la nivel local, a menţionat aceasta.

Cea mai ridicată temperatură din cursul iernii a fost de 26 de grade Celsius, înregistrată la 20 iunie la Bromley, în Christchurch, cel mai mare oraş de pe Insula de Sud. Aceasta a fost a doua cea mai ridicată temperatură de iarnă înregistrată vreodată în ţară.

Cea mai scăzută temperatură a fost de minus 13,5 grade Celsius, înregistrată la Lake Tekapo, la 12 iulie.

Condiţiile El Nino din Pacificul tropical s-au intensificat considerabil începând de la jumătatea iernii, a precizat agenţia, adăugând că temperaturile de la suprafaţa apei din jurul Noii Zeelande au fost, în mare parte, apropiate de medie sau peste medie, în timp ce în iulie şi august s-au înregistrat valuri de căldură marină în mare parte din zona Insulei de Sud şi în Marea Tasmaniei.

Citește și: ONU avertizează că se apropie un fenomen El Nino de proporții record. „Se amplifică sub ochii noștri”

Potrivit oamenilor de ştiinţă, El Nino aduce, de obicei, vânturi mai puternice şi mai frecvente dinspre sud-vest spre nord-vest, ceea ce creează condiţii de secetă în zonele estice şi nordice ale ambelor insule şi condiţii mai umede în partea vestică şi în sudul Insulei de Sud.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
4
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
5
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
Digi Sport
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aragaz
România stă mai prost decât în aceeaşi perioadă a anului trecut în ceea ce priveşte gradul de umplere a depozitelor de gaze
mâini batran
Cea mai vârstnică persoană din Japonia a murit la 115 ani
jiu secat
„În halul ăsta nu a fost niciodată”. Situație alarmantă pe râul Jiu: a atins cel mai mic nivel din ultimii 100 de ani
Unitree a construit un robot capable de faire un bond de deux mètres en sautant debout et d’atteindre une vitesse de course censée être supérieure à celle d’Usain Bolt
Roboții chinezi au doborât recordul mondial al lui Usain Bolt la 100 m. La Beijing este competiția lor mondială
Italy Heat Wave
„Un alt tip de carantină”. Cum s-a schimbat viaţa de zi cu zi a oamenilor din cel mai fierbinte oraş al Europei
Recomandările redacţiei
fratii tate
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii cer...
femeie care citeste in parc cu peisaj de toamna
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie...
Russia Ukraine War
Turcia poate juca un rol cheie în a forța Rusia să accepte un...
donald trump in biroul oval
Trump susține că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”...
Ultimele știri
Au fost dezvăluite cauzele morții lui Tim Curry, actorul cunoscut pentru rolurile din „Home Alone” și „It”
Scandal de spionaj în Serbia. Telefoanele unor studenți protestatari, ținta „celui mai amplu val de supraveghere” din țară
Branșări „la negru” într-o comună din Dolj. Primăria, amendată cu 40.000 lei pentru apă furnizată ilegal: „Mulți s-au legat așa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care par să aibă „lipici” la bani. Găsesc mereu o cale să evite falimentul
Cancan
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Octavian Popescu a fost exclus din lot de la FCSB! Gigi Becali a spus tot
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Oraşul din România unde oamenii se tem să iasă din case din cauza lupilor. Animalele umblă în haită pe străzi
Digi FM
20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Legătura specială cu nepoțica pe care nu a apucat să o cunoască...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce au venit "bombele nucleare" la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu
Pro FM
Extravagant pe scenă, timid în viața privată. Freddie Mercury ar fi împlinit 80 de ani pe 5 septembrie
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, moment fabulos la Veneția. A ajuns în mijlocul fotografilor și a luat un aparat foto pentru o...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Când au dreptul să te controleze în geantă paznicii din mall și supermarket? Unde încep abuzurile?
Digi FM
Cum arată rochia inspirată de operația de cezariană. Cele șapte straturi traversate de medici, transformate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar 3 minute zilnice din acest exercițiu fizic poat face diferența. Ar putea încetini îmbătrânirea
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, este propunerea României pentru Oscar 2027. Producția...