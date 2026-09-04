Iarnă neobișnuit de caldă în Noua Zeelandă. 2026, al treilea cel mai călduros sezon din istorie

Noua Zeelandă a înregistrat în 2026 a treia cea mai caldă iarnă din istorie, cu o temperatură medie la nivel naţional de 9,7 grade Celsius, a anunţat vineri organizaţia Earth Sciences New Zealand.

Temperatura s-a situat cu 1,1 grade Celsius peste media iernii din perioada 1991-2020, ceea ce o face a treia cea mai caldă iarnă de la debutul seriei de măsurători ale temperaturii la cele şapte staţii meteorologice din ţară, în 1909, a precizat agenţia într-un comunicat citat de agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres.

Căldura excepţională din luna iunie şi o iarnă relativ caldă în Insula de Sud au fost caracteristicile dominante ale climatului sezonier general al ţării, în timp ce temperaturile s-au situat aproape de valorile medii în anumite zone din Northland, Auckland, Waikato, partea estică a regiunii Bay of Plenty şi Gisborne de pe Insula de Nord, se precizează în comunicat.

Precipitaţiile din cursul iernii australe din Noua Zeelandă s-au situat peste sau cu mult peste valorile normale în Southland, Otago, sudul şi zona interioară a regiunii Canterbury şi pe Coasta de Vest a Insulei de Sud, în timp ce în mari regiuni ale Insulei de Nord s-au înregistrat cantităţi de precipitaţii sub nivelul normal, a precizat agenţia.

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Precipitaţiile abundente şi cu impact puternic din perioada 5-9 iulie au afectat zonele estice ale ţării, fiind declarate trei stări de urgenţă la nivel local, a menţionat aceasta.

Cea mai ridicată temperatură din cursul iernii a fost de 26 de grade Celsius, înregistrată la 20 iunie la Bromley, în Christchurch, cel mai mare oraş de pe Insula de Sud. Aceasta a fost a doua cea mai ridicată temperatură de iarnă înregistrată vreodată în ţară.

Cea mai scăzută temperatură a fost de minus 13,5 grade Celsius, înregistrată la Lake Tekapo, la 12 iulie.

Condiţiile El Nino din Pacificul tropical s-au intensificat considerabil începând de la jumătatea iernii, a precizat agenţia, adăugând că temperaturile de la suprafaţa apei din jurul Noii Zeelande au fost, în mare parte, apropiate de medie sau peste medie, în timp ce în iulie şi august s-au înregistrat valuri de căldură marină în mare parte din zona Insulei de Sud şi în Marea Tasmaniei.

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Potrivit oamenilor de ştiinţă, El Nino aduce, de obicei, vânturi mai puternice şi mai frecvente dinspre sud-vest spre nord-vest, ceea ce creează condiţii de secetă în zonele estice şi nordice ale ambelor insule şi condiţii mai umede în partea vestică şi în sudul Insulei de Sud.

Editor : Ana Petrescu