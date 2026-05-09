Nimeni nu ar trebui să fie surprins că ambasadorul SUA la Atena îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să sărbătorească cea de-a 250-a aniversare a independenței americane în leagănul democrației — cu un discurs pe Acropole în această vară, scrie Politico într-un articol dedicat relației foarte apropiate a administrației de la Atena cu mișcarea MAGA a liderului american, ân contextul în care relațiile președintelui SUA cu alte țări europene se deteriorează. Pe de altă parte, Trump laudă Grecia ca fiind „minunată”.

În timp ce o mare parte a Europei îi întoarce spatele lui Trump, Grecia își intensifică în mod vizibil relația cu MAGA. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis pune în evidență rolul „gânditorilor greci” în inspirarea părinților fondatori ai Americii și îi promite președintelui SUA o primire călduroasă și o „perioadă plăcută” dacă acesta va vizita țara.

Ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, a confirmat săptămâna aceasta că Trump va vizita Grecia, dar a refuzat să comenteze data vizitei. Ea a fost una dintre principalele susținătoare ale ideii ca acesta să țină un discurs pe Acropole — cetatea-templu care domină capitala — încă de la sosirea sa în noiembrie. „Ne-ar plăcea tuturor asta, nu-i așa?”, a spus ea.

Trump răspunde favorabil la demersurile aliaților săi din Marea Egee. În timp ce relațiile sale cu foști aliați din UE, precum prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz, se deteriorează, el laudă Grecia ca fiind „minunată” și pe Mitsotakis, absolvent al Harvardului, ca fiind un „tip minunat”.

Pentru Mitsotakis, o vizită a lui Trump înseamnă mult mai mult decât o chestiune de imagine. Guvernul Greciei vede Statele Unite — cu baza sa navală importantă din Creta — ca pe garantul suprem al securității sale împotriva invaziei Turciei și dorește să saboteze relația intermitentă de prietenie dintre Trump și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

De aceea, Grecia mizează puternic pe America și în afaceri, încheind contracte energetice istorice și asigurându-și investiții majore din SUA în porturi.

Aceste legături militare și comerciale dintre Washington și Atena sunt susținute și de o aliniere ideologică din ce în ce mai puternică, pe măsură ce partidul conservator al lui Mitsotakis, Noua Democrație, se îndreaptă tot mai mult spre dreapta.

Acest lucru a însemnat că Noua Democrație și-a accentuat linia dură privind migrația și temele aliniate la MAGA, precum creștinismul, civilizația greacă și identitatea europeană. Oficialii de rang înalt ai Noii Democrații și admiratorii greci ai lui Trump profită de moment, întâlnindu-se cu oficialii MAGA care defilează acum regulat prin Grecia.

Influența lui Kimberly Guilfoyle

De la sosirea sa la sfârșitul anului trecut, Guilfoyle a atras o atenție mediatică generoasă, cu ședințe foto luxoase, apariții în emisiuni de televiziune și gale pline de strălucire.

Fosta prezentatoare la Fox News și procuror, care a fost căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și a avut o relație cu Donald Trump Jr., a arătat încă de la început că va pune accentul pe legături economice puternice.

În prima sa săptămână de mandat, Grecia a semnat un acord cu gigantul energetic american ExxonMobil pentru a începe forajul offshore — primul proiect de acest gen al țării în mai bine de 40 de ani — în prezența secretarului american al Internelor, Doug Burgum, și a secretarului american al Energiei, Chris Wright.

Câteva zile mai târziu, Atena și Kievul au încheiat un acord pentru importul de gaz natural lichefiat din SUA, pentru a ajuta Ucraina să-și acopere necesarul pe timpul iernii, Grecia devenind astfel prima țară din UE care participă la efortul Washingtonului de a înlocui „până la ultima moleculă de gaz rusesc” cu GNL american.

În primul său interviu în Grecia, ea a stârnit furia Chinei, calificând drept „nefericită” deținerea de către aceasta a portului Pireu și lansând ideea că situația ar putea fi „rezolvată” — sugerând o potențială vânzare.

Guvernul Greciei a accelerat rapid planurile pentru un nou port susținut de SUA în Elefsina, lângă Atena. Opoziția a denunțat această mișcare ca fiind opacă și motivată politic, în timp ce analiștii au spus că nu este viabil din punct de vedere financiar sau ecologic să se creeze un nou port mare, la doar aproximativ 20 km distanță de Pireu.

„În fiecare zi, când mă trezesc dimineața, voi găsi o modalitate de a promova interesele, banii și infrastructura americane, de a colabora cu Grecia și cu restul aliaților noștri din această regiune, iar asta înseamnă să respingem foarte agresiv interesele chineze”, a declarat Guilfoyle într-o discuție de la începutul acestui an cu jurnalistul Matthew Boyle de la platforma de dreapta Breitbart, care a devenit un invitat obișnuit al dezbaterilor din Grecia în ultimii doi ani.

„Voi face asta în fiecare zi și o voi face fără remușcări”, a continuat ea.

În mod crucial, ea a descris și legăturile sale strânse cu oficialii guvernamentali, menționând că are discuții deschise cu Mitsotakis, pe care îl vede de trei-patru ori pe săptămână.

„Îi trimit un mesaj și vorbim la telefon. El susține cu adevărat SUA și vrea să o dovedească — chiar o face.”

Ea a adăugat că a vorbit zilnic și cu alți miniștri, care i-au răspuns întotdeauna la solicitări.

„Uneori nu putea să vorbească pentru că era cu alte persoane”, a spus ea despre ministrul Energiei, Stavros Papastavrou. „I-am spus: «Nu-mi pasă. Nu trebuie să vorbești. Doar ascultă.»”

„Ministrul de Externe [Giorgos] Gerapetritis, ministrul Apărării [Nikos] Dendias și [ministrul Transporturilor Maritime] Vassilis Kikilias răspund întotdeauna la telefon. Nu contează dacă este weekend; ei vin – dacă ne întâlnim la mine acasă, ei apar”, a adăugat ea.

Desantul MAGA

Forumul Economic anual de la Delphi, o reuniune a unor personalități proeminente din mediul de afaceri și din politica greacă, a devenit un important loc de discuții pentru personalitățile și influențatorii MAGA.

Printre cei care au făcut deplasarea la poalele Muntelui Parnassus la sfârșitul lunii aprilie s-au numărat: ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder; Christos Marafatsos, șeful grupului de lobby „Greeks for Trump”; Alex Bruesewitz, susținător al lui Trump și director executiv al X Strategies; James Carafano de la The Heritage Foundation; Paul Dans, arhitectul Proiectului 2025; și Scott Atlas, consilierul lui Trump pe tema pandemiei de coronavirus.

„Este bine să avem SUA aici pentru a arăta ce facem și pentru a clarifica faptul că aceasta este într-adevăr preludiul unei bătălii între două superputeri: Statele Unite și China. Trebuie să alegi o tabără”, a declarat Dans pentru Politico. „Avem o mare afinitate pentru Grecia. Grecii americani sunt cu siguranță printre cei mai productivi și mai apreciați imigranți din America.”

Boyle de la Breitbart a subliniat, de asemenea, rolul central al Greciei în viziunea MAGA.

„Grecia s-a impus ca unul dintre cei mai mari aliați ai Statelor Unite în al doilea mandat al președintelui Trump”, a spus el. „Au îmbrățișat cu adevărat ceea ce președintele încearcă să realizeze la nivel mondial.”

Într-o masă rotundă la Delphi, participanții s-au succedat în a-l lăuda pe președinte și deciziile sale privind aproape orice, de la Iran la tarife. Guilfoyle a ascultat cu atenție și a zâmbit larg din primul rând al publicului.

Reînnoirea legăturilor

Mitsotakis a susținut întotdeauna legături puternice între SUA și Grecia și, după alegerea sa în 2019, importanța prezenței americane în Grecia a crescut. Guvernul a acordat SUA acces nelimitat la patru facilități militare esențiale, iar giganții corporativi americani precum Pfizer și Microsoft au stabilit Grecia ca un hub regional.

În 2022, Mitsotakis a devenit primul lider grec care a ținut un discurs istoric în fața unei sesiuni comune a Congresului SUA. El a fost aplaudat cu entuziasm de către vicepreședinta SUA de atunci, Kamala Harris, și a fost considerat ulterior un susținător ferm al candidaturii acesteia.

Când Trump a fost ales, acea apropiere percepută de Harris a fost brusc considerată o vulnerabilitate.

Partidele de extremă dreapta mai mici din Grecia, care câștigă teren, l-au criticat pe Mitsotakis, acuzându-l că urmează prea multe politici „woke” și că este „nedorit” de Trump. Acestea și-au exprimat îngrijorarea că o eroare de calcul a lui Mitsotakis ar face dificilă schimbarea opiniei lui Trump despre Erdoğan, pe care îl considera „fantastic” și un „mare lider”.

Asta a însemnat că tabăra conservatoare greacă a trebuit să se grăbească să se alinieze la Trump, lansând propria ofensivă în stilul MAGA. Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, pe care opoziția l-a numit „aspirant la Trump” sau „imitator al lui Trump”, a lăudat în repetate rânduri politicile președintelui american și a spus că „ar vota pentru el cu ambele mâini”.

Mai mulți alți miniștri ai partidului Noua Democrație au sărbătorit, de asemenea, victoria electorală a lui Trump. Ministrul migrației, Thanos Plevris, a declarat: „Alegătorii americani și-au exprimat votul pe baza preocupărilor economice și în opoziție față de imigrația ilegală, precum și față de agenda «woke».”

Deputatul Makis Voridis a fost și mai categoric, anunțând: „Tot ce este de dreapta este bun.”

Mitsotakis însuși a fost, de asemenea, dornic să-și arate sprijinul pentru Trump. În urma capturării președintelui venezuelean Nicolás Maduro, Mitsotakis a lăudat raidul asupra Caracasului, spunând: „Sfârșitul regimului său oferă o nouă speranță pentru țară.”

„Nu este momentul să comentez legalitatea acțiunilor recente”, a adăugat el.

Opoziția a criticat puternic ceea ce a numit „ascultare servilă” față de Trump.

Dar se pare că schimbarea rapidă de poziție a prim-ministrului față de Trump dă roade, mai ales dacă Trump va veni în vizită.

Într-un interviu recent acordat site-ului Breitbart, Mitsotakis a promis că îl va face să se simtă ca acasă.

„Grecii sunt foarte mândri de ospitalitatea noastră”, a spus el.

Editor : B.E.