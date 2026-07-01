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Încă o țară din afara Europei se alătură concursului Eurovision

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 Canada va participa la concursul Eurovision din 2027, au anunţat miercuri organizatorii acestei competiţii muzicale internaţionale, informează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

„Canada este prima ţară nouă care se alătură Concursului Muzical Eurovision după Australia în 2015 şi va concura în semifinale atunci când se va alătura acestei competiţii anul viitor", a transmis Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) într-un comunicat de presă.

Radioteleviziunea publică din Canada, CBC/Radio Canada, va oferi detalii despre modul în care va fi selectat reprezentantul ţării nord-americane mai târziu în decursul acestui an, a dezvăluit EBU. Concursul de anul viitor va fi găzduit de Bulgaria, care a câştigat competiţia, pentru prima dată în istoria sa, în luna mai.

Acest concurs muzical cu ţinute vestimentare flamboaiante şi, de obicei, plin de bună dispoziţie, la care participă artişti pop din ţări din întreaga Europă şi dincolo de ea, ajuns în 2026 la cea de-a 70-a ediţie, a fost marcat de controverse în acest an din cauza unei dispute legate de participarea Israelului, o ţară care a iniţiat o ofensivă militară în Fâşia Gaza ca răspuns la masacrele comise de organizaţia teroristă Hamas pe 7 octombrie 2023.

Participarea la Eurovision nu se limitează strict la Europa geografică, ci depinde de statutul de membru al EBU, o alianţă a unor companii publice de radiodifuziune, care include şi ţări din afara "Bătrânului Continent". Postul de televiziune australian SBS este membru-asociat, ceea ce a făcut posibilă invitarea iniţială în concurs a Australiei.

Săptămâna trecută, CBC/Radio-Canada a anunţat că a devenit membru cu drepturi depline al EBU, fapt care îi conferă dreptul de a participa la cea de-a 71-a ediţie a concursului Eurovision, ce va avea loc anul viitor în Bulgaria.

Deşi ţara lor nu a participat niciodată la Eurovision, mai mulţi artişti canadieni şi-au lăsat amprenta asupra acestui concurs muzical, cel mai notabil dintre ei fiind cântăreaţa Céline Dion, care a câştigat competiţia pentru Elveţia în 1988, la Dublin, cu cântecul "Ne partez pas sans moi".

Editor : M.C

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