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Ministra de Externe a Canadei vine în România

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Anita Anand, ministra de Externe a Canadei
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Ministra canadiană a Afacerilor Externe, Anita Anand, va efectua pe 6 iulie o vizită oficială în România, la invitația șefei diplomației de la București, Oana Țoiu.

Agenda discuţiilor va include consolidarea relaţiei bilaterale, cu accent pe cooperarea economică şi în domeniul securităţii, precum şi un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniştrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul Summitului NATO de la Ankara, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Canadei.

„În această zi specială, transmit cele mai calde urări poporului canadian şi colegei mele, ministrul de Externe Anita Anand. România preţuieşte foarte mult parteneriatul de încredere cu Canada, construit pe valori democratice comune, legături interpersonale puternice şi o cooperare strânsă în promovarea securităţii, prosperităţii şi stabilităţii internaţionale. Aştept cu nerăbdare să o primesc pe ministrul Anita Anand în România în zilele următoare şi să consolidăm în continuare excelenta noastră cooperare bilaterală”, a scris Oana Ţoiu pe reţeaua X.

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Editor : B.P.

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