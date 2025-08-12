Incendii în locuri turistice populare din Grecia, autoritățile au emis stare de alertă. Zonele afectate

Mai multe incendii au izbucnit, marţi, în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile pentru aproximativ o treime din teritoriul ţării, informează DPA, potrivit Agerpres.

Zonele afectate includ aproape întreg teritoriul peninsulei Peloponez, coasta nord-vestică a ţării, insulele Lesbos şi Samos, precum şi peninsula Chalkidiki.

Rafalele de vânt puternice, care pot transforma până şi o scânteie într-un incendiu major, ar putea persista local în zilele următoare.

Marţi, locuinţele situate pe insula Zakynthos din Marea Ionică erau ameninţate de un incendiu major, potrivit ziarului Kathimerini.

Au izbucnit de asemenea incendii în regiunea Phocis, la nord de peninsula Peloponez, precum şi pe insula Cefalonia, deşi nicio zonă rezidenţială nu este în pericol acolo.

Seceta prelungită şi, în unele cazuri, vânturile puternice oferă condiţiile ideale pentru propagarea flăcărilor, complicând totodată eforturile pompierilor.

Ministerul le recomandă rezidenţilor să dea dovadă de prudenţă şi să evite răspândirea flăcărilor.

