Incendiu uriaș la un depozit de cauciucuri din Bragadiru

Incendiu de proporții lângă București. Focul a cuprins un depozit de cauciucuri din Bragadiru, judeţul Ilfov, manifestându-se generalizat la o hală de circa 3.000 de metri pătraţi. În zonă sunt degajări foarte mari de fum, fiind emis mesaj RO-Alert.

ACTUALIZARE 20.30 „La sosirea primelor echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent, cu degajări foarte mari de fum, la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. Au fost afectate şi faţada unui depozit adiacent şi 2 autovehicule. Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje. Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi, autospecială de descarcerare şi trei echipaje SMURD”, a anunțat ISU Bucureşti-Ilfov.

Până în prezent sunt trei persoane rănite: doi pompieri cu luxaţie şi o persoană cu arsuri uşoare la nivelul brațului.

„În momentul de faţă s-au redus semnificativ degajările de fum. Incendiul este localizat”, a transmis ISU.

ACTUALIZARE 20.27 Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că este oprită complet circulaţia pe DN 6, la kilometrul 8+500 metri, în localitatea Bragadiru, judeţul Ilfov, pentru intervenţia echipajelor de pompieri.

ȘTIRE INIȚIALĂ ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Şoseaua Alexandriei, Bragadiru. Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 mp, cu degajări foarte mari de fum”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

A fost remis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea cetăţenilor, cărora li se recomandă să evite această zonă.

Editor : A.P.

