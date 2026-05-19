Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de persoane s-au autoevacuat după ce un apartament a luat foc

Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineață, într-un bloc din municipiul Arad. Un apartament situat la etajul al patrulea al unui imobil cu opt etaje a fost cuprins de flăcări, iar zeci de locatari s-au autoevacuat.

 

Incendiul a izbucnit în această dimineață la etajul patru al unui bloc de locuințe cu opt etaje din municipiul Arad.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Pompierii au constatat că incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, în bucătărie și în alte două camere, cu degajări mari de fum.

25 de locatari au reușit să iasă singuri din clădire și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Proprietarul apartamentului a fost evaluat de echipajele medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită.

