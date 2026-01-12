Meta a închis peste o jumătate de milion de conturi în Australia. Măsura ar putea ajunge și în Europa

Gigantul tehnologic a șters conturile de Facebook, Instagram și Threads pentru a se conforma interdicției australiene privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani.

Meta a dezactivat peste jumătate de milion de conturi de social media aparținând copiilor, în conformitate cu noua lege australiană privind rețelele sociale.

Legea a intrat în vigoare pe 10 decembrie și interzice conturile de social media pentru copiii sub 16 ani. Aceasta impune platformelor mari, inclusiv Meta, TikTok și YouTube, să nu mai dețină conturi pentru persoanele sub această vârstă.

„Nu este ca și cum întregul internet ar fi fost închis”

Meta a declarat că, între 4 și 11 decembrie, a dezactivat 544.052 de conturi despre care credea că aparțin utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. Printre acestea se numără 330.639 de conturi pe Instagram, 173.497 pe Facebook și 39.916 pe Threads.

Companiile care nu respectă legea riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (28,4 milioane de euro, 33 de milioane de dolari americani).

Într-o declarație, Meta a afirmat că se angajează să respecte legea, dar a adăugat că „îngrijorările noastre cu privire la determinarea vârstei online fără un standard industrial rămân”.

„Solicităm guvernului australian să colaboreze în mod constructiv cu industria pentru a găsi o soluție mai bună, cum ar fi stimularea întregii industrii să ridice standardul în furnizarea de experiențe online sigure, care să protejeze confidențialitatea și să fie adecvate vârstei, în loc să impună interdicții generale”, a declarat Meta.

Cum ne-ar putea afecta interdicția privind rețelele sociale din Australia

Gigantul tehnologic a continuat să reînnoiască apelul ca magazinele de aplicații să fie obligate să verifice vârsta și să obțină aprobarea părinților înainte ca aplicațiile să poată fi descărcate.

„Aceasta este singura modalitate de a garanta protecția consecventă a tinerilor la nivelul întregii industrii, indiferent de aplicațiile pe care le utilizează, și de a evita efectul „whack-a-mole” de a ajunge din urmă noile aplicații către care vor migra adolescenții pentru a eluda legea de interzicere a rețelelor sociale”, a declarat compania.

Postul public australian ABC a raportat că se aștepta ca guvernul să publice date care să arate câți australieni minori au fost excluși de pe platformele afectate de interdicție în această săptămână.

Interdicția Australiei a fost lăudată de susținătorii din întreaga lume și a determinat alte țări să ia în considerare măsuri similare, inclusiv Germania.

