Interpolul a emis alerte internaționale pentru suspecții în cazul sabotajului feroviar din Polonia

Data actualizării: Data publicării:
Care sunt acuzațiile?

Interpolul a emis cerere globală de localizare și reținere pentru doi suspecți ucraineni acuzați de comiterea unor atacuri de sabotaj de tip terorist în estul Poloniei, în numele serviciilor secrete ruse, au declarat oficialii polonezi, citați de TVPWorld.

Cei doi, numiți Ievhenii Ivanov, în vârstă de 41 de ani, și Oleksandr Kononov, în vârstă de 39 de ani, sunt căutați pentru atacurile coordonate din luna trecută care au vizat linia feroviară Varșovia-Lublin, o legătură strategică de transport utilizată pentru a deservi comunitățile locale și pentru a transporta ajutoare către Ucraina.

Se crede că aceștia au fugit peste graniță în Belarus după incidente, pe care prim-ministrul polonez Donald Tusk le-a calificat drept „terorism de stat”. Oficialii spun că ambii suspecți au legături cu serviciile secrete militare ruse.

Deși cei doi se află în afara jurisdicției autorităților poloneze, serviciile locale de aplicare a legii au luat măsuri, inclusiv emiterea de mandate europene de arestare. La începutul acestei luni, procurorii polonezi au solicitat o alertă roșie Interpol pentru cei doi suspecți.

Miercuri, sediul central al poliției naționale poloneze, care găzduiește Biroul Central Național Interpol al Poloniei, a declarat că a fost informat de agenție că au fost emise alerte roșii pentru suspecți.

O alertă roșie (Red Notice), cum este cea emisă acum, este cea mai importantă alertă globală a Interpolului, prin care se solicită celor 196 de țări membre, inclusiv Rusia și Belarus, să localizeze și să rețină provizoriu o persoană căutată în așteptarea extrădării.

Cu toate acestea, nu este un mandat de arestare internațional și nu obligă nicio țară să acționeze.

Care sunt acuzațiile?

Cei doi suspecți au fost acuzați de sabotaj în favoarea unui serviciu de informații străin, punerea în pericol a transportului terestru și utilizarea de materiale explozive – infracțiuni care, împreună, sunt pasibile de pedeapsa maximă cu închisoarea pe viață.

Presupusul sabotaj din noiembrie a avut loc în apropierea satului Mika, la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Varșovia, unde o porțiune de cale ferată a fost aruncată în aer, în ceea ce autoritățile consideră a fi o probabilă încercare de a deraia un tren pentru a provoca victime în masă.

Într-un al doilea incident, care a avut loc mai jos pe linie, în provincia Lublin, șinele au fost sabotate și o linie electrică a fost tăiată.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, aliații Kievului, inclusiv Varșovia, au raportat o creștere a actelor din cadrul așa-numitului război hibrid, incluzând sabotaj, incendii și atacuri cibernetice.

Moscova neagă în mod sistematic responsabilitatea pentru astfel de incidente, dar Institutul Internațional pentru Studii Strategice (ISS) a raportat în august că numărul operațiunilor de sabotaj rusești în Europa a crescut de aproape patru ori între 2023 și 2024.

Autoritățile de la Varșovia susțin că sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia a transformat Polonia într-o țintă a actelor de sabotaj, deși Moscova a negat orice implicare.

În primăvara anului 2024, serviciile secrete poloneze au acuzat Rusia de implicare într-un incendiu masiv care a distrus aproape complet un centru comercial din Varșovia.

În octombrie 2024, autoritățile poloneze și române au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei.

