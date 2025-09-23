Live TV

Video Iranul a testat prima sa rachetă balistică intercontinentală capabilă să ajungă în SUA. Ce arată analiza fotografiilor și filmelor

Iran nuclear
Foto Profimedia
Ce arată fotografiile și filmele

Iranul susține că a testat cu succes prima sa rachetă balistică intercontinentală, care ar fi capabilă să ajungă în Statele Unite.

Recent, deputatul iranian Mohsen Zangeneh a anunțat la televiziunea de stat IRIB că Iranul a testat cu succes prima sa rachetă balistică intercontinentală (ICBM).

Cu câteva zile înainte de această transmisiune, o urmă tipică pentru lansarea unei rachete balistice a fost observată pe cerul Iranului, aparținând probabil rachetei ICBM care se presupune că a fost testată.

 

Ce arată fotografiile și filmele

În fotografiile și videoclipurile care circulă online, se pot vedea mai multe „pete” care apar în spatele rachetei, urmând urma lungă a motorului. Se pare că aceste „pete” au fost lăsate de motorul rachetei, care probabil a funcționat în impulsuri. Motivul pentru care motorul a funcționat în acest mod atât de devreme în timpul zborului rămâne neclar, scrie Defense Express.

Imaginile publicate nu arată niciun semn de extindere a urmei motorului în straturile superioare ale atmosferei. Efectul poate fi ascuns de lumina puternică, ceea ce îl face greu de detectat. Cel mai probabil, racheta nu a ajuns în spațiu sau în atmosfera superioară, ceea ce ridică multe întrebări.

Această clasă de rachete trebuie să atingă o astfel de altitudine. Comportamentul rachetei poate fi explicat, în general, prin faptul că a fost doar un test, iar ținta sa era relativ aproape. Cu toate acestea, acest lucru pare puțin probabil, deoarece ar fi trebuit să atingă o altitudine semnificativă înainte de impact.

Este, de asemenea, posibil ca imaginile publicate să fi reprezentat un test al unei alte rachete. Există încă posibilitatea ca racheta să fi fost într-adevăr o rachetă balistică intercontinentală, dar să fi suferit o defecțiune. Comportamentul său neobișnuit pune la îndoială succesul testului, în ciuda declarațiilor oficiale.

O rachetă balistică intercontinentală (IRBM) lansată de Iran către Israel lasă o urmă, demonstrând clar traiectoria sa prin straturile inferioare ale atmosferei

Este de remarcat faptul că, în august, mass-media locală iraniană a raportat crearea unei rachete balistice intercontinentale numită Khorramshahr-5. Prin urmare, este foarte probabil ca aceasta să fi fost testată, deoarece nu există informații despre existența altor rachete balistice intercontinentale în Iran.

Caracteristicile sale declarate includ o rază de acțiune de până la 12.000 de kilometri, suficientă pentru a lovi orice punct din Statele Unite de pe teritoriul iranian. Racheta, care accelerează până la 16 Mach (5,4 km/s), este înarmată cu o ogivă de două tone. Deși ogiva nu este în prezent nucleară, se știe că Iranul dezvoltă activ arme nucleare, iar această rachetă balistică intercontinentală ar putea servi potențial ca sistem de lansare.

