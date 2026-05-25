Iranul ar putea să redeschidă strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după un acord cu SUA de încetare a ostilităţilor

Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

SUA şi Iranul discută un plan de deschidere a strâmtorii Ormuz la circa 30 de zile după ce vor ajunge la un acord pentru a pune capăt ostilităţilor, a relatat luni ziarul Nikkei, citând o sursă diplomatică din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Iranul va proceda la eliminarea minelor din strâmtoare într-o perioadă de 30 de zile în urma unui acord, după care navele din toate ţările vor putea naviga liber şi în siguranţă, iar Iranul va înceta să mai perceapă taxe de tranzit, a consemnat Nikkei.

Încetarea focului convenită la începutul lunii aprilie ar urma să fie prelungită cu 60 de zile, existând planul de a purta discuţii privind programul nuclear al Iranului în timpul pauzei de două luni, a mai indicat Nikkei.

