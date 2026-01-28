Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare”

Iranul respinge declarațiile lui Donald Trump privind negocieri cu Statele Unite, afirmând că nu a solicitat niciun contact direct. Ministrul de externe Abbas Araqchi a precizat că discuțiile pot avea loc doar „fără amenințări sau cereri excesive”. Președintele american afirmase marți că speră la un „acord” cu Iranul, după ce a trimis portavionul Lincoln și escorta sa în regiune, într-un context de tensiuni crescânde generate de reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran, potrivit Reuters.

„Nu am avut niciun contact cu (emisarul preşedintelui american Steve) Witkoff în ultimele zile şi nu am formulat nicio cerere în vederea negocierilor”, a declarat Abbas Araqchi pentru presa de stat iraniană, adăugând totuşi că diverşi intermediari au purtat „consultări” şi au fost în contact cu Republica Islamică.

Poziţia noastră este clară: negocierile nu pot avea loc în condiţii de ameninţare, iar discuţiile pot avea loc numai atunci când nu mai există ameninţări şi cereri excesive.

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, i-a declarat marţi prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, că Teheranul salută orice proces, în cadrul dreptului internaţional, care împiedică războiul.

Donald Trump a declarat marţi că speră la încheierea unui „acord” între Iran şi Statele Unite, după ce a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie militară americană în faţa represiunii sângeroase a manifestaţiilor care au zguduit regimul islamic la sfârşitul lunii decembrie şi în primele săptămâni ale lunii ianuarie.

Preşedintele american, care până în prezent nu a pus în aplicare niciuna dintre ameninţările sale, a trimis totuşi portavionul Lincoln şi escorta sa în Golful Persic.

„O altă armadă magnifică navighează minunat spre Iran în acest moment”, a afirmat marţi Donald Trump. „Sper că vor ajunge la un acord”, a adăugat el.

Editor : Ș.A.