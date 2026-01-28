Fico dezminte că le-a spus liderilor europeni că a rămas șocat de „starea psihologică” a lui Trump. Mesajul premierului Slovaciei

Premierul slovac Robert Fico a respins miercuri, într-un mesaj de pe rețeaua socială X, informațiile relatate de Politico, pe care le cataloghează drept „minciuni”, negând că le-ar fi spus liderilor UE, la summitul informal de săptămâna trecută, că liderul SUA Donald Trump ar avea o „stare psihologică” proastă și că este „șocat” de modul în care a decurs discuția cu președintele american.

Robert Fico acuză Politico că este o publicație „liberală”, „progresistă” și „pro-Bruxelles”.

„Trebuie să resping cu fermitate minciunile portalului Politico despre modul în care aș fi evaluat întâlnirea mea cu președintele SUA, Donlad Trump, la un summit informal de la Bruxelles. Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există martori, dar nimic nu a împiedicat portalul să inventeze minciuni”, a scris el în mesaj.

„Este bine cunoscut faptul că sunt unul dintre 'favoriții' acestui portal, unde suveranitatea, lupta pentru interesele naționale și propria opinie sunt considerate infracțiuni. Prin urmare:

Nu am vorbit la summitul informal de la Bruxelles, așa cum nu au făcut-o nici alți prim-miniștri. De exemplu, niciunul dintre cei din V4. Am criticat deschis acest summit, pregătirea și convocarea lui. La summit, nu am discutat informal cu niciun prim-ministru sau președinte despre vizita mea în SUA;

Se face un efort persistent să se discrediteze vizita mea în SUA, la fel cum s-a întâmplat și cu vizita în Rusia, atunci când unele state europene nici nu mi-au permis să le tranzitez spațiul aerian. Asta se numește solidaritate;

Sunt de acord cu multe dintre strategiile președintelui SUA, dar cu altele nu. Am crezut sincer că, după declarația mea dură despre Venezuela, vizita mea în SUA va fi anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce mă face să apreciez și mai mult întâlnirea cu președintele SUA.

Scopul Politico este doar acela de a distruge relațiile constructive pe care Slovacia le are cu toate colțurile lumii. Acest lucru afectează și interesul Republicii Slovace de a-și diversifica programul nuclear pașnic și de a coopera cu SUA.

Dacă aș fi vrut să exprim o opinie critică, n-aș avea nevoie de vreo goarnă ca să o fac. Probabil că exemplul propunerii mele pe tema necesității înlocuirii Kajei Kallas este suficient”, a scris Fico pe X.

Publicația Politico a relatat, miercuri, că Robert Fico le-a spus liderilor Uniunii Europene, la summitul de săptămâna trecută, că întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump l-a lăsat șocat de „starea psihologică” a liderului american, citând cinci diplomați europeni familiarizați cu discuțiile.

Fico și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la „starea psihologică” a președintelui SUA, potrivit a doi dintre diplomați. El ar fi folosit chiar cuvântul „periculos” pentru a descrie modul în care Trump s-a prezentat în timpul întâlnirii față în față de la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida, a mai scris publicația.

Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a catalogat informațiile drept „știri complet false”, susținând că întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost „pozitivă și productivă”, a punctat Politico.

Editor : C.S.