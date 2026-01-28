Live TV

Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă

Data publicării:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

O fotografie care îi înfățișează pe Donald Trump și Vladimir Putin a fost înrămată și expusă în holul Casei Albe. Detaliul a fost observat de jurnalista PBS News Elizabeth Landers, care a menționat și prezența unei fotografii în care liderul american apare împreună cu una dintre nepoatele sale.

Fotografia a fost făcută pe 15 august 2025 în Alaska, când președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Sub această fotografie se află o fotografie înrămată a preşedintelui SUA cu nepoata sa.

„Mai e ceva ce am observat în vestibulul care leagă aripa de vest de reşedinţă, ceva ce nu văzusem până atunci: o fotografie înrămată a preşedinţilor Trump şi Putin la summitul din vară din Alaska. În fotografia de jos apare preşedintele Trump împreună cu una dintre nepoatele sale”, a scris pe X Elizabeth Landers.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că, pe 15 august 2025, preşedintele SUA şi liderul de la Kremlin s-au întâlnit la Anchorage pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA l-a întâmpinat cu căldură pe Vladimir în Alaska, întinzându-i un covor roşu. 

Amintim că negociatorii ruşi, ucraineni şi americani au discutat sâmbătă, pentru a doua zi la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului. Întâlnirea s-a încheiat după trei ore.

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminică, 1 februarie, tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american.

Citește și:

Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas (FT)

Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace”. Ce propune cu activele rusești blocate de SUA

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul slovac Robert Fico
Fico dezminte că le-a spus liderilor europeni că a rămas șocat de „starea psihologică” a lui Trump. Mesajul premierului Slovaciei
Carney Starmer
Replica lui Keir Starmer, după ce Mark Carney a cerut puterilor medii să se unească: Sunt un britanic pragmatic care aplică bunul simț
Vladimir Putin Ahmed al Sharaa
Vladimir Putin se întâlnește cu noul președinte al Siriei. Liderul de la Damasc cere extrădarea fostului dictator Bashar al-Assad
monede si bancnote dolari sua
Donald Trump agravează problemele dolarului, prin declarațiile pe care le face: „Cred că merge grozav”
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea cu liderul SUA (Politico)
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Noi scumpiri la gaze. Șeful ANRE avertizează asupra ofertelor...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Poliția și Garda...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat...
Untitled
Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în...
Ultimele știri
Scandal la Spitalul din Timișoara după accidentul cu șapte morți. Suporter grec, dus la poliție după un incident cu presa
„Era glaciară” cu Beijingul s-a încheiat. Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani
Trei minori, anchetați pentru agresarea unui șofer de taxi din Târgu Mureș: care a fost problema
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gestul minunat făcut de Poli Timișoara pentru familiile suporterilor uciși ai lui PAOK
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
„Volanul s-a blocat!” Mărturia tulburătoare a unui supraviețuitor după accidentul mortal din Timiș
Digi FM
O fetiță de 9 ani a descoperit pe plajă un meteorit "mai vechi decât Pământul": "Nu l-aș vinde pentru nimic...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Părinții lui Alex Pretti au vorbit cu fiul lor cu câteva zile înainte să fie ucis de ICE: "Suntem devastați...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN