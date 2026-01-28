Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă

O fotografie care îi înfățișează pe Donald Trump și Vladimir Putin a fost înrămată și expusă în holul Casei Albe. Detaliul a fost observat de jurnalista PBS News Elizabeth Landers, care a menționat și prezența unei fotografii în care liderul american apare împreună cu una dintre nepoatele sale.

Fotografia a fost făcută pe 15 august 2025 în Alaska, când președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Sub această fotografie se află o fotografie înrămată a preşedintelui SUA cu nepoata sa.

„Mai e ceva ce am observat în vestibulul care leagă aripa de vest de reşedinţă, ceva ce nu văzusem până atunci: o fotografie înrămată a preşedinţilor Trump şi Putin la summitul din vară din Alaska. În fotografia de jos apare preşedintele Trump împreună cu una dintre nepoatele sale”, a scris pe X Elizabeth Landers.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că, pe 15 august 2025, preşedintele SUA şi liderul de la Kremlin s-au întâlnit la Anchorage pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA l-a întâmpinat cu căldură pe Vladimir în Alaska, întinzându-i un covor roşu.

Amintim că negociatorii ruşi, ucraineni şi americani au discutat sâmbătă, pentru a doua zi la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului. Întâlnirea s-a încheiat după trei ore.

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminică, 1 februarie, tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american.

Citește și:

Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas (FT)

Răspunsul lui Putin pentru Trump după invitația la „Consiliul pentru Pace”. Ce propune cu activele rusești blocate de SUA

Editor : A.M.G.