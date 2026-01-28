Live TV

Replica lui Keir Starmer, după ce Mark Carney a cerut puterilor medii să se unească: Sunt un britanic pragmatic care aplică bunul simț

Data publicării:
Carney Starmer
Colaj foto: Mark Carney și Keir Starmer / Surse foto: Profimedia Images

Keir Starmer a respins apelul omologului său canadian ca țările de dimensiuni medii să se unească în fața puterilor globale imprevizibile și a insistat că abordarea britanică „de bun simț” va da rezultate, relatează Politico.

Prim-ministrul britanic se află miercuri în China pentru o vizită menită să relanseze relațiile Regatului Unit cu superputerea asiatică. El este cel mai recent lider occidental care efectuează această vizită — care va include o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping — după vizitele lui Carney și ale președintelui francez Emmanuel Macron.

În cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial, premierul canadian a avertizat asupra „rupturii” cauzate de „marile puteri” care acționează în propriul interes. Deși nu a menționat în mod explicit administrația lui Donald Trump, discursul l-a iritat pe președintele SUA, care a insistat: „Canada există datorită Statelor Unite”.

Mark Carney a făcut apel la puterile medii să colaboreze pentru a „construi ceva mai mare, mai bun, mai puternic și mai just”.

Starmer a fost presat să comenteze aceste declarații marți, în timpul zborului său către China. Întrebat dacă este de acord că vechea ordine globală a dispărut și dacă puterile mai mici trebuie să se alieze pentru a riposta împotriva SUA și Chinei, Starmer și-a apărat propria politică de a încerca să construiască punți de legătură cu Donald Trump, Xi Jinping și Uniunea Europeană în același timp.

„Sunt un pragmatic, un britanic pragmatic care aplică bunul simț și, prin urmare, mă bucur că avem o relație bună cu SUA în domeniul apărării, securității, informațiilor, comerțului și prosperității”, a afirmat premierul britanic. „Este foarte important să menținem această relație bună”.

„În mod similar, avansăm spre o relație mai bună cu UE. Anul trecut am avut un summit foarte bun, cu 10 puncte de acord. Vom avea un alt summit în acest an cu UE, care sper să fie iterativ, precum și să ducem la bun sfârșit ceea ce am convenit deja.

Și am spus în mod constant că nu aleg între SUA și Europa. Mă bucur foarte mult că Marea Britanie are relații bune cu ambele”.

Guvernul lui Starmer — care se confruntă cu presiuni din partea partidelor de opoziție din țară în contextul reluării relațiilor cu China — a subliniat că dorește să coopereze, să concureze și să provoace Beijingul atunci când este necesar, în încercarea de a construi relații economice care să ajute economia britanică aflată în declin.

„Evident, China este a doua cea mai mare economie din lume, unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai noștri”, a declarat marți premierul britanic, care este însoțit de o delegație de directori executivi și reprezentanți ai mediului de afaceri englez. „Sub guvernul anterior, am trecut de la epoca de aur la epoca de gheață. Ceea ce doresc să fac este să continui abordarea pe care am prezentat-o de mai multe ori până acum... și anume o abordare cuprinzătoare și consecventă față de China.

Cred că există oportunități, dar este evident că nu vom compromite niciodată securitatea națională pentru a profita de aceste oportunități”.

Citește și:

Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour”

Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor"

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
China Britain
„Era glaciară” cu Beijingul s-a încheiat. Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani
Premierul slovac Robert Fico
Fico dezminte că le-a spus liderilor europeni că a rămas șocat de „starea psihologică” a lui Trump. Mesajul premierului Slovaciei
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă
monede si bancnote dolari sua
Donald Trump agravează problemele dolarului, prin declarațiile pe care le face: „Cred că merge grozav”
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea cu liderul SUA (Politico)
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Noi scumpiri la gaze. Șeful ANRE avertizează asupra ofertelor...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Poliția și Garda...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat...
Untitled
Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în...
Ultimele știri
Scandal la Spitalul din Timișoara după accidentul cu șapte morți. Suporter grec, dus la poliție după un incident cu presa
Trei minori, anchetați pentru agresarea unui șofer de taxi din Târgu Mureș: care a fost problema
Cum fura Securitatea din coletele românilor. Documente dezvăluite de CNSAS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Teorie incredibilă despre cum s-a produs accidentul în care au murit suporterii PAOK Salonic. Titi Aur o...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gestul minunat făcut de Poli Timișoara pentru familiile suporterilor uciși ai lui PAOK
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
„Volanul s-a blocat!” Mărturia tulburătoare a unui supraviețuitor după accidentul mortal din Timiș
Digi FM
O fetiță de 9 ani a descoperit pe plajă un meteorit "mai vechi decât Pământul": "Nu l-aș vinde pentru nimic...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Părinții lui Alex Pretti au vorbit cu fiul lor cu câteva zile înainte să fie ucis de ICE: "Suntem devastați...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN