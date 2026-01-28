Replica lui Keir Starmer, după ce Mark Carney a cerut puterilor medii să se unească: Sunt un britanic pragmatic care aplică bunul simț

Keir Starmer a respins apelul omologului său canadian ca țările de dimensiuni medii să se unească în fața puterilor globale imprevizibile și a insistat că abordarea britanică „de bun simț” va da rezultate, relatează Politico.

Prim-ministrul britanic se află miercuri în China pentru o vizită menită să relanseze relațiile Regatului Unit cu superputerea asiatică. El este cel mai recent lider occidental care efectuează această vizită — care va include o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping — după vizitele lui Carney și ale președintelui francez Emmanuel Macron.

În cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial, premierul canadian a avertizat asupra „rupturii” cauzate de „marile puteri” care acționează în propriul interes. Deși nu a menționat în mod explicit administrația lui Donald Trump, discursul l-a iritat pe președintele SUA, care a insistat: „Canada există datorită Statelor Unite”.

Mark Carney a făcut apel la puterile medii să colaboreze pentru a „construi ceva mai mare, mai bun, mai puternic și mai just”.

Starmer a fost presat să comenteze aceste declarații marți, în timpul zborului său către China. Întrebat dacă este de acord că vechea ordine globală a dispărut și dacă puterile mai mici trebuie să se alieze pentru a riposta împotriva SUA și Chinei, Starmer și-a apărat propria politică de a încerca să construiască punți de legătură cu Donald Trump, Xi Jinping și Uniunea Europeană în același timp.

„Sunt un pragmatic, un britanic pragmatic care aplică bunul simț și, prin urmare, mă bucur că avem o relație bună cu SUA în domeniul apărării, securității, informațiilor, comerțului și prosperității”, a afirmat premierul britanic. „Este foarte important să menținem această relație bună”.

„În mod similar, avansăm spre o relație mai bună cu UE. Anul trecut am avut un summit foarte bun, cu 10 puncte de acord. Vom avea un alt summit în acest an cu UE, care sper să fie iterativ, precum și să ducem la bun sfârșit ceea ce am convenit deja.

Și am spus în mod constant că nu aleg între SUA și Europa. Mă bucur foarte mult că Marea Britanie are relații bune cu ambele”.

Guvernul lui Starmer — care se confruntă cu presiuni din partea partidelor de opoziție din țară în contextul reluării relațiilor cu China — a subliniat că dorește să coopereze, să concureze și să provoace Beijingul atunci când este necesar, în încercarea de a construi relații economice care să ajute economia britanică aflată în declin.

„Evident, China este a doua cea mai mare economie din lume, unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai noștri”, a declarat marți premierul britanic, care este însoțit de o delegație de directori executivi și reprezentanți ai mediului de afaceri englez. „Sub guvernul anterior, am trecut de la epoca de aur la epoca de gheață. Ceea ce doresc să fac este să continui abordarea pe care am prezentat-o de mai multe ori până acum... și anume o abordare cuprinzătoare și consecventă față de China.

Cred că există oportunități, dar este evident că nu vom compromite niciodată securitatea națională pentru a profita de aceste oportunități”.

Editor : A.M.G.